المالية النيابية تناقش موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، اليوم الأحد، موازنة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والدوائر التابعة لها للعام 2025، في إطار مناقشاتها لمشروع قانون الموازنة العامة، حيث بلغت موازنة الوزارة 31.6 مليون دينار، مسجلة انخفاضا قدره 209 آلاف دينار مقارنة بالعام الماضي، موزعة على نفقات رأسمالية بقيمة 21 مليون دينار، ونفقات جارية بقيمة 10.7 مليون دينار.



وأكد السليحات، خلال الاجتماع الذي حضره الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، ومسؤولون في الوزارة والهيئات التابعة، أهمية التحول الرقمي كأحد محاور تحديث القطاع العام، مشيرا إلى ضرورة ربط المخصصات المالية بتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.



وتطرق الاجتماع إلى قضايا متعددة، أبرزها كفاية المخصصات المالية المقررة، ومستوى الإنجاز في المشروعات الرقمية لعام 2024، ومدى فاعلية الخدمات الحكومية الإلكترونية، وتقييم رضا المواطنين عنها، ودعم الريادة والمشاريع الرقمية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتطوير المراكز التكنولوجية لتعزيز المهارات الرقمية لدى طلاب المدارس الحكومية.



وتناول الاجتماع وضع شركة البريد الأردني، التي بلغت موازنتها 9.1 مليون دينار، حيث تسعى اللجنة إلى مناقشة خطط تحسين أدائها لتصبح قادرة على تحقيق الربحية والاعتماد على ذاتها، كما تم استعراض موازنة هيئة تنظيم الاتصالات التي بلغت 9.6 مليون دينار بنمو 11.5 بالمئة، مع توقع تحقيق عائدات بقيمة 166 مليون دينار في 2025.



من جهته، استعرض السميرات خلال الاجتماع، خطط الوزارة للعام المقبل، مؤكدا أن إطلاق خدمات الجيل الخامس (5G) سيكون من أولويات العام 2025، إلى جانب تعزيز الأمن السيبراني وضمان توفير الخدمات الرقمية بشكل عادل في جميع محافظات المملكة.



واختتمت اللجنة الاجتماع بالتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة للنفقات الجارية والرأسمالية، وضمان تحقيق الأهداف المرسومة ضمن موازنة الاقتصاد الرقمي والدوائر التابعة، بما يسهم في دعم مسار التحول الرقمي وتنمية الاقتصاد الوطني.