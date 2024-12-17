إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا

إسرائيل تغلق سفارتها في أيرلندا
التاريخ
12/17/2024 7:21:21 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير
الخارجية غدعون ساعر اليوم الأحد قوله إن إسرائيل قررت إغلاق سفارتها في أيرلندا.
وأشار إلى أن القرار جاء ردا على ما وصفه بـ"تجاوز الخطوط الحمر" في العلاقة مع تل أبيب.
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