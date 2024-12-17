الملك يهنئ العاهل البحريني باليوم الوطني لبلاده وذكرى جلوسه على العرش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك
مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني الثالث والخمسين لبلاده، والذكرى الخامسة والعشرين لجلوس جلالته على العرش.
وعبر جلالة الملك في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بالمناسبتين، سائلا المولى جلت قدرته أن يعيدهما على جلالة الملك حمد بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب البحريني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
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