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الملك يستقبل وزير الدفاع السعودي في لقاء تناول مستجدات المنطقة

12/17/2024 7:21:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية.
ونقل سموه لجلالة الملك تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.
وحمّل جلالته سمو الأمير خالد تحياته لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده.
وأكد جلالة الملك عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها.
وتناول اللقاء مستجدات المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفير السعودي لدى الأردن نايف السديري.








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