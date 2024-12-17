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نتنياهو يطلب تعتيما إعلاميا على مفاوضات الأسرى

12/17/2024 7:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرقابة العسكرية "تشديد التعتيم الإعلامي" على التقارير المتعلقة بمفاوضات إعادة المحتجزين.

وبينت أن مكتب نتنياهو طالب الرقابة بفرض قيود أكثر صرامة من المعتاد على نشر المعلومات حول الصفقة المحتملة؛ وذلك في ظل حالة من التعتيم على مجريات المحادثات بشأن الصفة وحالة التفاؤل التي تبثها واشنطن وتل أبيب بشأم إمكانية نجاح المفاوضات.

MENAFN17122024000208011052ID1109001967

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