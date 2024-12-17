نتنياهو يطلب تعتيما إعلاميا على مفاوضات الأسرى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ذكرت صحيفة "إسرائيل هايوم" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
طلب من الرقابة العسكرية "تشديد التعتيم الإعلامي" على التقارير المتعلقة بمفاوضات إعادة المحتجزين.
وبينت أن مكتب نتنياهو طالب الرقابة بفرض قيود أكثر صرامة من المعتاد على نشر المعلومات حول الصفقة المحتملة؛ وذلك في ظل حالة من التعتيم على مجريات المحادثات بشأن الصفة وحالة التفاؤل التي تبثها واشنطن وتل أبيب بشأم إمكانية نجاح المفاوضات.
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