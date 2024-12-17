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وزير النقل: حققنا إيرادات بلغت قرابة 150 مليون دينار في 2024

12/17/2024 7:21:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماعها الأحد، مشروع موازنة وزارة النقل والهيئات التابعة لها لعام 2025.
وقالت وزيرة النقل وسام التهتموني، إن الوزارة والهيئات التابعة لها حققت إيرادات بلغت قرابة 150 مليون دينار، نتيجة الاستثمارات والرسوم خلال العام الحالي.
ولفتت التهتموني إلى أن مشروع السكة الوطنية من أهم مشاريع الوزارة، ويهدف إلى إنشاء سكة حديد تربط مصانع البوتاس والفوسفات مع العقبة، بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري في معان؛ ليكون مركزًا للتخليص على البضائع، بحيث لا يؤثر سلبًا ويعود بالضرر على المواطنين العاملين في النقل بل سيتم إيحاد عمل آخر ضمن المشروع، متوقعةً أن يحدث المشروع نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية، وخفض كلف النقل.
وبينت أن مشروع تتبع المركبات الحكومية، حقق وفرا في الإنفاق وساهم في تخفيض الكلف نتيجة ضبط أوامر الحركة، مشيرة إلى أنه سيتم التوسع في المشروع بحيث يشمل المركبات غير الحكومية، ابتداء من مراقبة حركة صهاريج المملكة للحفاظ على سلامة البيئة والتأكد من التفريغ الحمولات في الأماكن المخصصة، والحفارات الخاصة لحفر الآبار.
وأكدت أن الوزارة تعمل ضمن خطة ممنهجة لتحسين شبكة النقل داخل المملكة للوصول إلى نظام الدفع الذكي، مشيرة إلى إعادة النظر بأجور النقل بشكل سنوي وفق معادلة سعرية واضحة للجميع.








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