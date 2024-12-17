الأمن ينشر .. كنت خايف في البداية وحالياً بنصح كل مبتلى

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نشرت مديرية الأمن العام مقطعاً مصوراً أظهرت من خلاله رحلة أحد المتعافين من الإدمان ، حيث يذكر الشاب كيف كانت حياته في الفترة التي كان يتعاطى بها المخدرات ، والأساليب والحيل التي كان يقوم بها لتوفير المال من أجل شراء المواد المخدرة .
وذكر الشاب أن اضطر في يوم من الأيام لسرقة ذهب والدته وأسطوانة الغاز في المنزل وبيعها من أجل توفير ثمن المخدرات ، موجهاً رسالة للشباب بعدم الانجرار إلى هذا الطريق ، كما نصح المدمنين بالتوجه لمراكز علاج
الإدمان والتخلص من هذه المواد المخدرة والسموم .
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