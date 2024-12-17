Tuesday, 17 December 2024 01:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن ينشر .. كنت خايف في البداية وحالياً بنصح كل مبتلى

12/17/2024 7:21:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت مديرية الأمن العام مقطعاً مصوراً أظهرت من خلاله رحلة أحد المتعافين من الإدمان ، حيث يذكر الشاب كيف كانت حياته في الفترة التي كان يتعاطى بها المخدرات ، والأساليب والحيل التي كان يقوم بها لتوفير المال من أجل شراء المواد المخدرة .
وذكر الشاب أن اضطر في يوم من الأيام لسرقة ذهب والدته وأسطوانة الغاز في المنزل وبيعها من أجل توفير ثمن المخدرات ، موجهاً رسالة للشباب بعدم الانجرار إلى هذا الطريق ، كما نصح المدمنين بالتوجه لمراكز علاج الإدمان والتخلص من هذه المواد المخدرة والسموم .








MENAFN17122024000208011052ID1109001965

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث