العميد العكاليك قائماً بأعمال مدير الجمارك

العميد العكاليك قائماً بأعمال مدير الجمارك
التاريخ
12/17/2024 5:21:02 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قرر وزير
المالية عبدالحكيم الشبلي، تكليف عميد جمارك
أحمد محمد رشيد العكاليك للقيام بأعمال ومهام مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة، بالإضافة لوظيفته اعتبارا من 14/12/2024 ولحين تعيين مدير عام دائرة الجمارك
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