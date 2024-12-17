Tuesday, 17 December 2024 11:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


العميد العكاليك قائماً بأعمال مدير الجمارك

12/17/2024 5:21:02 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قرر وزير المالية عبدالحكيم الشبلي، تكليف عميد جمارك أحمد محمد رشيد العكاليك للقيام بأعمال ومهام مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة، بالإضافة لوظيفته اعتبارا من 14/12/2024 ولحين تعيين مدير عام دائرة الجمارك

MENAFN17122024000151011027ID1109001362

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث