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سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية

12/17/2024 5:09:43 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN- قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.

وأضاف في منشور على منصة إكس: "نواصل العمل على تعزيز قبضتنا في جميع مناطق بلادنا".

وتابع: "لن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون والقدس، ولن نسمح لهم بإقامة دولة فلسطينية تُعرّض وجودنا هنا للخطر"، وفق ادعائه.

وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سموتريتش الاستيلاء على 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستعمرات، في خطوة توصف بأنها الأكبر منذ عقود.

وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستعمرات القائمة على الأراضي المحتلة.

وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" ستتم حمايتها واحترامها.

وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".

وفي سياق متصل، قال وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن تل أبيب تعتزم السيطرة "أمنيا" على غزة والاحتفاظ بحق العمل فيها بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية.

وذكر في منشور على منصة إكس: "موقفي تجاه غزة واضح، ستسيطر إسرائيل على الأمن في غزة مع حرية العمل الكاملة، كما هو الحال في الضفة الغربية".

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