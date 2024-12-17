الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي واصابة اخرين في معارك رفح جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الاسرائيلي مقتل
ضابط وجندي فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، في كمين تعرضوا له في المعارك الدائرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة،
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.قتل ضابط بالجيش الإسرائيلي (35 عاما) من مستوطنة "موديعين ريعوت"، وهو قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107، لواء "الناحال"، كما قتل جندي آخر جراء المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة وأصيب جنديان آخران بجروح متوسطة،،
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجنود وقعوا في الكمين عقب انهيار مبنى تم تفخيخه مسبقا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل إضافية حول الحادثة.
ويأتي ذلك، في وقت تواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، وفي مقدمتها عناصر القسام، وسرايا القدس نصب الكمائن وعملياتها ضد القوات الإسرائيلية، مستهدفة الآليات العسكرية والجنود وموقعة فيهم خسائر وإصابات مباشرة.
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