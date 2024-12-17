الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط وجندي واصابة اخرين في معارك رفح جنوب قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل / PNN - أعلن الجيش الاسرائيلي مقتلضابط وجندي فيما أصيب آخرون بجروح متفاوتة، في كمين تعرضوا له في المعارك الدائرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة،

ووفق ما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.قتل ضابط بالجيش الإسرائيلي (35 عاما) من مستوطنة "موديعين ريعوت"، وهو قائد سرية في كتيبة الهندسة 7107، لواء "الناحال"، كما قتل جندي آخر جراء المعارك الدائرة في جنوب قطاع غزة وأصيب جنديان آخران بجروح متوسطة،،



وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن الجنود وقعوا في الكمين عقب انهيار مبنى تم تفخيخه مسبقا، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، ولم تذكر وسائل الإعلام الإسرائيلية تفاصيل إضافية حول الحادثة.

ويأتي ذلك، في وقت تواصل فصائل المقاومة في قطاع غزة، وفي مقدمتها عناصر القسام، وسرايا القدس نصب الكمائن وعملياتها ضد القوات الإسرائيلية، مستهدفة الآليات العسكرية والجنود وموقعة فيهم خسائر وإصابات مباشرة.