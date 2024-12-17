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الكشف عن مدة غياب مبابي بعد إصابته أمام أتالانتا

12/17/2024 5:09:34 AM
(MENAFN- Amman Net) أعلن نادي ريال مدريد الإسباني،عن إصابة لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، في فخذ قدمه اليسرى.

وأكدت صحيفة“آس” الإسبانية، أن مدة الغياب المبدئية للفرنسي صاحب الـ26 عامًا، هي 10 أيام، وبالتالي سيغيب عن مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو.

جدير بالذكر أن مبابي افتتح التسجيل لريال مدريد في مرمى أتالانتا بالدقيقة العاشرة، لكنه خرج في الدقيقة 36 متأثرا بالإصابة وحلّ مكانه البرازيلي رودريغو غويس، إثر إصابته.

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