الكشف عن مدة غياب مبابي بعد إصابته أمام أتالانتا

(MENAFN
- Amman Net) أعلن نادي ريال مدريد
الإسباني،عن إصابة لاعبه الفرنسي كيليان مبابي، في فخذ قدمه اليسرى.
وأكدت صحيفة“آس” الإسبانية، أن مدة الغياب المبدئية للفرنسي صاحب الـ26 عامًا، هي 10 أيام، وبالتالي سيغيب عن مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو.
جدير بالذكر أن مبابي افتتح التسجيل لريال مدريد في مرمى أتالانتا بالدقيقة العاشرة، لكنه خرج في الدقيقة 36 متأثرا بالإصابة وحلّ مكانه البرازيلي رودريغو غويس، إثر إصابته.
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