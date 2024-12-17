(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أشار الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والتصميم والآداب في "دبي للثقافة" إلى أهمية الاحتفاء باللغة العربية وحمايتها وتعزيز دورها كوسيلة أساسية للتواصل والتفاهم في الإرث الثقافي والإنساني عبر العصور، وقال: "تشكّل اللغة العربية ركيزة أساسية من ركائز الهوية الوطنية في الإمارات، التي أخذت على عاتقها مهمة الحفاظ على اللغة العربية والنهوض بها محلياً وعالمياً، عبر سلسلة من المبادرات النوعية الهادفة إلى نشر الوعي بجمالياتها وكنوزها التي تعبر عن أصالة تراثنا وتاريخنا العريق". وأضاف: "تمتلك اللغة العربية مخزوناً معرفياً وثقافياً واسعاً يعبر عن ثراء جوهرها، ويمكّنها من المحافظة على تراثنا الثقافي وفي الوقت نفسه مواكبة ابتكارات التكنولوجيا المتسارعة، ما يجعلها لغة مرنة قادرة على تحفيز الأجيال الناشئة على ابتكار أفكار إبداعية وخلّاقة، تساهم في إبراز قدراتها ودورها في ترسيخ دعائم مجتمع يعتز بهويته وانتمائه الوطني".
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