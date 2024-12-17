(MENAFN
- Cicero & Bernay A Communication Consultancy) أكدت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، أهمية اللغة العربية كحاضنة غنية للفكر والمعرفة، لافتة إلى إسهاماتها في مجالات العلوم والفكر والمعارف، إلى جانب دورها في تطوير المحتوى الثقافي الإنساني. وقالت: "تُعد اللغة العربية جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الثقافي للبشرية، حيث شكّلت على مدار الزمن جسراً للمعرفة والتواصل بين الثقافات والمجتمعات، وتمتاز بقدرتها على الاحتفاظ بتراثنا وثقافتنا الأصيلة، ومواكبة تطورات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة التي نشهدها اليوم، ما يجعلها لغة ابتكار وتنوع وهو ما ساهم في تعزيز حضورها عالمياً"، مشيدة في الوقت نفسه بحرص دولة الإمارات على صون اللغة العربية والنهوض بها في مختلف المجالات باعتبارها مرآة تعكس ثراء مخزوننا الثقافي والمعرفي وأداةً رئيسية تعبر عن هويتنا الوطنية، حيث تولي القيادة الرشيدة اهتماماً كبيراً بترسيخ حضور اللغة العربية كلغة مستقبل، قادرة على التطوّر والمنافسة في العصر الرقمي السريع.
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