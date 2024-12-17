كلية الأمير محمد بن سلمان تفوز بالفضية في جوائز Digital MENA عن الابتكار في التعليم

(MENAFN
- Golin Mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 17 ديسمبر 2024: "فازت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال (MBSC) بالجائزة الفضية ضمن جوائز Digital MENA الرائدة عن أفضل استخدام رقمي في قطاع التعليم
على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويُعد هذا التكريم تأكيدًا على التزام الكلية بتوظيف الابتكار الرقمي المتقدم لتحويل التعليم وتمكين قادة المستقبل.
أقيمت الجوائز في دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتحتفي بإنجازات استثنائية في مجال التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات. ويعكس فوز كلية الأمير محمد بن سلمان ريادتها في دمج الأدوات الرقمية المتطورة ضمن برامجها الأكاديمية، مما يُثري تجربة الطلاب ويوفر أساليب تعليمية قائمة على التكنولوجيا ذات تأثير ملموس.
وعلّق الدكتور زيغر ديجريف ، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان، قائلًا: "إن الفوز بهذه الجائزة يعد تأكيدًا على سعينا المستمر للابتكار في التعليم. من خلال الجمع بين التعليم العالمي والتميز الرقمي، نسعى إلى إعداد طلابنا للقيادة بثقة في اقتصاد عالمي سريع التغير ومركّز على التكنولوجيا. هذا التكريم يعزز التزامنا بتشكيل قادة جاهزين للمستقبل يتجسدون برؤية السعودية 2030."
تماشيًا مع رؤية 2030، يدعم النهج الرقمي لكلية الأمير محمد بن سلمان هدف المملكة في بناء مجتمع قائم على المعرفة. حيث تساهم منصات التعلم التفاعلية وأساليب التعليم المبتكرة وتركيزها على ريادة الأعمال في تزويد الطلاب بالأدوات اللازمة لقيادة التحول وتحقيق النجاح على المدى الطويل.
ويُعد هذا التكريم دليلاً على ريادة كلية الأمير محمد بن سلمان في تقدم التعليم والتزامها المستمر بالسعي للتميز التعليمي في المنطقة.
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