الخرابشة: مؤشرات إيجابية للتنقيب عن النفط

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - قال وزير
الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أمس، إن قطاع الطاقة في الأردن يُحقق اليوم إنجازات عدة ويُقدم خدمات متميزة، كما يشهد تطوراً مستمراً بجهود أبناء الوطن على مرّ السنوات.
وأضاف الخرابشة، خلال مشاركته بجلسة حوارية نظمتها لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، بعنوان "تطورات قطاع الطاقة في المملكة"، أن قطاع الطاقة يواجه عدّة تحديات بسبب التطور العالمي في هذا القطاع، وأن العمل على مواجهتها والتعامل معها مستمر.
وبيّن أن ارتفاع كلف الطاقة يعد من أكبر التحديات للقطاعات الأخرى، مؤكدا أهمية معالجة هذا التحدي حتى يكون قطاع الطاقة رافعة اقتصادية ووطنية.
وأكد الخرابشة أن تحقيق أمن الطاقة كان في الماضي يشكّل هاجساً وطنياً، لكن الأردن اليوم من أوائل الدول التي تنتج طاقة متجددة وتسهم في توليد ما نسبته 27 بالمائة من الكهرباء، والخطط رفع هذه النسبة لتصل إلى 31 بالمائة بحلول عام 2031.
ولفت إلى وجود مؤشرات إيجابية تتعلق باستكشاف الغاز في الريشة والتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة مثل الأزرق، والجفر، وغرب الصفاوي، والسرحان.
وأشار إلى اهتمام عدة شركات للاستثمار في استكشاف الغاز، مع التأكيد على أن أعمال الوزارة في هذا القطاع تسير على المسار الصحيح و وفقاً لخطة العمل، لافتاً إلى أن عمليات التنقيب والاستكشاف تحتاج لوقت للحصول على نتائج. وقال إنه جرى إطلاق برنامج وطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، وإن الغاز سيتم قريباً إيصاله لمدينتي عمان والزرقاء.
وأكد أن استخدام الغاز الطبيعي يقلل من فاتورة الطاقة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35 بالمائة.
وبين الخرابشة أن الهيدروجين الأخضر يعد اليوم وقودا للمستقبل، وأن الأردن يخطو خطوات ممتازة في هذا الإطار، بعد إعداد إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، لتكون المملكة مركزاً إقليميا لإنتاج هذا الوقود المهم.-(بترا)
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