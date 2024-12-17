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الخرابشة: مؤشرات إيجابية للتنقيب عن النفط

12/17/2024 4:31:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية، الدكتور صالح الخرابشة، أمس، إن قطاع الطاقة في الأردن يُحقق اليوم إنجازات عدة ويُقدم خدمات متميزة، كما يشهد تطوراً مستمراً بجهود أبناء الوطن على مرّ السنوات.
وأضاف الخرابشة، خلال مشاركته بجلسة حوارية نظمتها لجنة الطاقة بنقابة المهندسين، بعنوان "تطورات قطاع الطاقة في المملكة"، أن قطاع الطاقة يواجه عدّة تحديات بسبب التطور العالمي في هذا القطاع، وأن العمل على مواجهتها والتعامل معها مستمر.
وبيّن أن ارتفاع كلف الطاقة يعد من أكبر التحديات للقطاعات الأخرى، مؤكدا أهمية معالجة هذا التحدي حتى يكون قطاع الطاقة رافعة اقتصادية ووطنية.
وأكد الخرابشة أن تحقيق أمن الطاقة كان في الماضي يشكّل هاجساً وطنياً، لكن الأردن اليوم من أوائل الدول التي تنتج طاقة متجددة وتسهم في توليد ما نسبته 27 بالمائة من الكهرباء، والخطط رفع هذه النسبة لتصل إلى 31 بالمائة بحلول عام 2031.
ولفت إلى وجود مؤشرات إيجابية تتعلق باستكشاف الغاز في الريشة والتنقيب عن النفط في مناطق مختلفة مثل الأزرق، والجفر، وغرب الصفاوي، والسرحان.
وأشار إلى اهتمام عدة شركات للاستثمار في استكشاف الغاز، مع التأكيد على أن أعمال الوزارة في هذا القطاع تسير على المسار الصحيح و وفقاً لخطة العمل، لافتاً إلى أن عمليات التنقيب والاستكشاف تحتاج لوقت للحصول على نتائج. وقال إنه جرى إطلاق برنامج وطني لإيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية، وإن الغاز سيتم قريباً إيصاله لمدينتي عمان والزرقاء.
وأكد أن استخدام الغاز الطبيعي يقلل من فاتورة الطاقة على المواطنين والقطاعات الإنتاجية بنسبة لا تقل عن 35 بالمائة.
وبين الخرابشة أن الهيدروجين الأخضر يعد اليوم وقودا للمستقبل، وأن الأردن يخطو خطوات ممتازة في هذا الإطار، بعد إعداد إستراتيجية الهيدروجين الأخضر، لتكون المملكة مركزاً إقليميا لإنتاج هذا الوقود المهم.-(بترا)

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