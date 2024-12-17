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95 مليون يورو مساعدات ألمانية للأردن لدعم التعليم والصرف الصحي

12/17/2024 4:31:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



وقّعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان مع ممثلة مكتب بنك الإعمار الألماني في الأردن مايكيه ريلز، 3 اتفاقيات تمويل؛ منها منحتان بقيمة 35 مليون يورو للمساهمة في تمويل احتياجات قطاع التعليم للتحول الرقمي، وقرض ميسر بقيمة 60 مليون يورو لدعم احتياجات قطاع الصرف الصحي.
وستسهم المنحة الأولى بقيمة 20 مليون يورو في تمويل برنامج عمليات التحول الرقمي للتعليم المهني، من خلال تجهيز غرف حاسوب لتزويد التعليم المهني بالتكنولوجيا الرقمية حسب متطلبات المناهج الدراسية، وتجهيز مدارس التعليم المهني بمعدات الشبكة الرقمية اللازمة وتجهيز الوحدات الإدارية المركزية في وزارة التربية والتعليم بمعدات تكنولوجيا المعلومات، لتمكين وزارة التربية والتعليم من استخدام معدات تكنولوجيا المعلومات للتعلم الرقمي القائم على المناهج الدراسية من أجل تحسين جودة التعليم المهني لأهمية ارتباطه في سوق العمل في الأردن والعمل على تحسين جاذبيته للطلاب والمجتمع، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).

وستسهم المنحة الثانية بقيمة 15 مليون يورو في تمويل المرحلة الثانية من برنامج تحسين الجودة في التعليم الأساسي (الرقمنة)، من خلال تجهيز مختبرات الحاسوب والقاعات الدراسية ومحطات العمل الرقمية في المدارس الأساسية، والمساهمة في تجهيز العديد من مراكز امتحانات الثانوية العامة بالتكنولوجيا الرقمية من أجهزة حاسوب ومعدات للشبكة الرقمية اللازمة، وسيتم تنفيذ المشروع خلال الفترة (2025-2029).

أما القرض الميسر، جرى تخصيصه لتمويل برنامج بعنوان التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي، وبهدف دعم جهود الحكومة في تحسين خدمات الصرف الصحي في مواقع مختلفة لتوسيع نطاق جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المركزية، ويسهم في حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، حيث تهدف التدابير المرتقبة للمشروع إلى زيادة وصول السكان الأردنيين إلى نظام مركزي لمياه الصرف الصحي والحد من الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.

وعلاوة على ذلك، يدعم المشروع زيادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لأغراض الري، وبالتالي المساهمة في إدارة أكثر استدامة وكفاءة لموارد المياه في المستقبل.

ويأتي هذا التمويل لدعم أولويات قطاعي التعليم والمياه في المملكة ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023 – 2025)، حيث يسهم مشروعا التعليم في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة (التعليم الجيد)، وسيسهم برنامج التخلص المستدام من مياه الصرف الصحي في الحفاظ على المياه الجوفية من التلوث وتحسين البنية التحتية لخدمات الصرف الصحي.

وأعربت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن شكر وتقدير الحكومة للحكومة الألمانية على دعمها المتواصل للأردن كأحد أهم الشركاء التنمويين على مدى السنين وبالأخص في قطاع التعليم والمياه والصرف الصحي، حيث إن ألمانيا من أهم الداعمين التنمويين لقطاع المياه والصرف الصحي في الأردن من خلال دعمها المالي والفني.

وأشاد وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، بجهود ألمانيا على تقديم الدعم الذي سيسهم بشكل فعّال في دعم جهود وزارة التربية والتعليم نحو التحول الرقمي حيث سيدعم تجهيز قاعات ومختبرات الحاسوب في المدارس الأساسية بمبلغ 15 مليون يورو، والمدارس المهنية بمبلغ 20 مليون يورو خلال السنوات الأربع المثبلة والتي من المتوقع أن تحدث تغييرا فاعلا في رقمنة التعليم.

وبيّن السفير الألماني في الأردن، بأنه ومن خلال الاتفاقيات التي وقّعت الاثنين، ستوفر ألمانيا معدات رقمية حديثة في المدارس الأساسية والتقنية والمهنية، وسيسهم ذلك في توفير تعليم عالي الجودة للطلاب الأردنيين، وإعدادهم بشكل جيد لسوق العمل، كما وسيتم ربط المزيد من الأشخاص في الأردن بنظام صرف صحي مركزي، وبالتالي سيتم تقليل الآثار السلبية على البيئة والصحة العامة.

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