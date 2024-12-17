عطاء لأعمال التحميل والتنزيل في 4 محافظات

أعادت وزارة الصناعة والتجارة والتموين طرح عطاء للقيام بأعمال التحميل والتنزيل للأعلاف والمواد التموينية في محافظات العاصمة، والبلقاء والزرقاء ومادبا للمرة الثانية.

ودعت الوزارة الراغبين بالاشتراك إلى مراجعة قسم العطاءات، للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل 160 ديناراً غير مستردة، علما بأن آخر موعد لقبول العروض هو الساعـة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس 26 الشهر الحالي.



واشترطت الوزارة إحضار عدد من الوثائق عند الشراء، وهي: صورة عن رخصة المهن سارية المفعول، وصورة عن السجل التجاري، وصورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول، وصورة عن شهادة الرقم الضريبي.