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أبو عاقولة يدعو للإسراع بفتح المعابر لتجنب خسائر قطاع النقل والتجارة

12/17/2024 4:31:56 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



طالب نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة الحكومة بالإسراع في فتح معبر جابر الحدودي والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة وتكثيف الجهود المشتركة بين البلدين، وذلك للحفاظ على خطوط الترانزيت وانسيابية البضائع الواردة والصادرة إلى سوريا ولبنان عبر المملكة.

وقال أبو عاقولة في بيان اليوم الثلاثاء إن استمرار الإغلاق سيؤدي إلى خسائر بعشرات الملايين للصناعيين والتجار والشاحنات الأردنية والعربية وتعطل بضائع تجارة الترانزيت.

وأشار أبو عاقولة إلى وجود أعداد كبيرة من الشاحنات في العديد من المراكز الجمركية ومطار الشحن وحاويات في ميناء العقبة، إلى جانب صادرات أردنية تنتظر فتح الحدود بما يمكنها من الدخول إلى الأراضي السورية واللبنانية.

وأكد أبو عاقولة أن هناك المئات من الحاويات في ميناء العقبة، و90 شاحنة في جمرك العمري من ضمنها 50 شاحنة أردنية و40 شاحنة عربية محملة من دول الخليج، ومئات بوالص الشحن في مطار الملكة علياء الدولي، و300 حمولة شاحنة تم تفريغها في المستودعات، و124 شاحنة سورية محملة ببضائع متجهة إلى سوريا ولبنان أنجزت بياناتها في المنطقة الحرة السورية الأردنية، ومئات الشاحنات في مركز جمرك نصيب السوري ينتظرون دخول الساحة الجمركية في جابر لتفريغ بضائعهم على نظام (الباك تو باك)، وما زالت جميعها متعطلة منذ تاريخ الإغلاق.

وقال أبو عاقولة إنه ومنذ إصدار قرار وزير الداخلية مازن الفراية بالسماح للشاحنات السورية بالدخول إلى جمرك جابر فارغة لتحميل البضائع على نظام (الباك تو باك) لنقل حمولة الشاحنات الموجودة في جمرك جابر، فقد تم تحميل أغلبية بضائع الشاحنات التي تعطلت وعادت بسبب الأحداث التي جرت عند الأشقاء في سوريا، وعددها 358 شاحنة، وتم إرسالها إلى سوريا حسب الأصول.

وأكد أبو عاقولة أهمية إعادة فتح المعبر في تخفيض خسائر كلف النقل والتقليل من دفع رسوم التخزين وتعطل الشاحنات والبضائع، وإدامة نشاط أسطول الشاحنات الأردنية والخدمات المساندة لها كالتخليص والرسوم الجمركية والمناولة.

وأوضح أن فتح المعبر سيسهم أيضا في استمرار حركة عبور الشاحنات القادمة من دول الخليج العربي عبر الأراضي الأردنية والمتجهة إلى سوريا ولبنان، وبما يمكن التجار من تحميل بضائعهم القادمة عبر ميناء العقبة أو الصادرات الأردنية المكدسة في المصانع الأردنية والمتجهة نحو البلدين.

وثمن أبو عاقولة الجهود الكبيرة التي تبذلها الأجهزة الأمنية ودائرة الجمارك العامة، خصوصا عميد جمارك أحمد العكاليك ومدير جمرك جابر عميد جمارك سالم الشلول ومساعديه وجميع الكوادر الأمنية العاملة في مركز حدود جابر على التسهيلات والتنسيق والجهود الكبيرة والجبارة المبذولة للتعامل مع كل البضائع والشاحنات لتسهيل انسيابها، والجاهزية العالية التي استطاعت من خلالها التعامل بكل كفاءة ومهنية، واضعين أمن البلد وأمانه في مقدمة أولوياتهم.

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