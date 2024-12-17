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ليديا مصلح تظفر بذهبية بطولة غرب آسيا للترايثلون

12/17/2024 4:31:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد- ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للترايثلون، ليديا مصلح، بالميدالية الذهبية عن فئة السيدات، في بطولة غرب آسيا للترايثلون التي أقيمت في مدينة الفجيرة الإماراتيه مؤخرا، بعد أن أنهت السباق بزمن قدره 1.06.06 ساعة، فيما جاءت اللاعبة اللبنانية لينزي نادر بالمركز الثاني في السباق بزمن بلغ 1.06.50 ساعة.

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