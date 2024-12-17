ليديا مصلح تظفر بذهبية بطولة غرب آسيا للترايثلون

ليديا مصلح تظفر بذهبية بطولة غرب آسيا للترايثلون
التاريخ
12/17/2024 4:31:41 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد-
ظفرت لاعبة المنتخب الوطني للترايثلون،
ليديا مصلح، بالميدالية الذهبية عن فئة السيدات، في بطولة غرب آسيا للترايثلون التي أقيمت في مدينة الفجيرة الإماراتيه مؤخرا، بعد أن أنهت السباق بزمن قدره 1.06.06
ساعة، فيما جاءت اللاعبة اللبنانية لينزي
نادر بالمركز الثاني في السباق بزمن بلغ 1.06.50 ساعة.
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