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سيناريوهات ما بعد الثورة.. إما احتضان السوريين كافة في الدولة أو الفوضى والنزاع

12/17/2024 4:31:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- بعد 14 عاما على اندلاع الثورة في سورية، تبرز أسئلة عديدة، حول ما سيفضي إليه المشهد السوري، عقب انهيار نظام عائلة الأسد، وماهية الطريقة التي سجري فيها التعاطي مع الفصائل السورية المعارضة، التي قوضت حكم هذا النظام والترتيبات المقبلة في سورية الجديدة.
مراقبون تحدثوا لـ"الغد"، ان السيناريوهات المتعلقة باليوم التالي لسورية، تدور حول درجة التنسيق بين فصائل المعارضة السورية، التي ساعدت باسقاط النظام السابق، وفقا لخطة تؤشر الى وجود مرجعيات اقليمية ودولية خلفها، وداعمة ومساندة للعمليات العسكرية التي نفذتها هذه الفصائل.
ففي غمرة التساؤلات عن مستقبل سورية، قدمت تلك الفصائل خطابا براغماتيا، محشو برسائل هدفها طمأنة عموم السوريين بالمحافظة على سلمهم الأهلي بكل طوائفهم وإثنياتهم.
وفي هذا الإطار، يقول أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأردنية د. أيمن البراسنة، "تستدعي تطورات المشهد السوري عقب انهيار نظام الاسد، طرح اسئلة عدة، أبرزها يتعلق بطريقة تعاطي الفصائل مع الترتيبات المقبلة في سورية الجديدة، وهل قياداتها تخلت عن "عباءة التنظيمات الإرهابية" التي انخرطت فيها لسنوات طويلة، كتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الارهابيين، أم ثمة تحول جوهري في تفكيرها وسلوكها لحكم سورية؟ وهل باتت القيادات الجديدة في سورية (من الفصائل)، وعلى رأسها احمد الشرع (أبو محمد الجولاني) زعيم "هيئة تحرير الشام"، تؤمن بوحدة الأراضي السورية وبمشروع الدولة الوطنية السورية ووحدة المؤسسات، بخاصة الجيش أم لها تصور آخر؟".
واضاف البراسنة، هناك مؤشرات إيجابية بخصوص سلوك الفصائل المسلحة، منها الاستعداد لإنضاج التجربة السياسية الجديدة، وسيطرة الخطاب الوحدوي المعتدل الذي يحترم الاقليات، ويبتعد عن الثأر والانتقام، كذلك فان تشكيل الحكومة الانتقالية بعد دخول المعارضة لدمشق، مؤشر إيجابي على قبول انتقال سلس للسلطة، في ظل وجود دعم إقليمي ودولي للقيادات الجديدة، أضف إلى ذلك أن الوضع الأمني السوري، لم ينفلت من عقاله بعد سيطرة المعارضة على التراب السوري، اذ جرى حفظ الأمن والمؤسسات والممتلكات.
وأتم: وبرغم هذه الإيجابيات، لكن هناك مخاوف تتعلق بأفكار الجماعات المسلحة التي تبنت افكارا ايديولوجية لمنظمات متطرفة كـ"داعش" و"القاعدة" الارهابيتين، فهل سيصبح الشرع رجل دولة، بحيث سيصبح مختلفا عما كان عليه في المرحلة السابقة؟ وهل هناك مجال لتغيير افكار القيادات الجديدة في مرحلة استلام مواقع متقدمة في السلطة، خصوصا في ظل ارتباط جماعات من المعارضة بقوى إقليمية تؤثر عليها بشكل او بآخر.
وقال البراسنة، ان هذه المخاوف مرهونة بقدرة الشرع وسواه، على اتباع سياسة متوازنة لتحقيق وحدة وطنية ووحدة الأراضي السورية، وفي ضوء ما تقدم، هناك عدة سيناريوهات متوقعة، أبرزها: هو القدرة على بناء سورية الجديدة، وفق أسس ديمقراطية وتعددية سياسية، بحيث يصاغ دستور جديد وتجرى انتخابات برلمانية ورئاسية.
واضاف "سيحظى هذا السيناريو، بدعم تركيا وروسيا والولايات المتحدة والدول الأوروبية، فمن شأن هذا الخيار، الحفاظ على سلامة سورية. هذا السيناريو سيحافظ على وحدة الأراضي السورية، ولكن ستكون هناك صعوبات تقف في وجه تحقيقه في ظل المتغيرات الحالية، أما السيناريو التالي، فيتبلور بقيام دولة فدرالية يجري فيها، منح حقوق لكل مكونات الشعب السوري. وهناك سيناريو آخر، هو إعلان قيام "جمهورية سورية إسلامية" نواتها تنظيم "هيئة تحرير الشام"، وهو سيناريو يمتثل للتجربة الأفغانية التي حملها خطاب حركة طالبان هناك، ووفقه هنا ستحمله "هيئة تحرير الشام"، اما الاخير، فتمثل بالذهاب الى تقسيم سورية لدويلات صغيرة على غرار دول البلقان.
وبين "يمكن القول إن بناء سورية جديدة، يتطلب انشاء نظام سياسي قائم على مشاركة كل مكونات الشعب السوري، ونظام لا استحواذ فيه على الدولة ومفاصلها، كما كان في نظام الأسد، بل حكم ديمقراطي عادل، يعيش في كنفه السوريون بلا تقسيم ولا تمييز ولا استثناء".
من جهته، قال النائب الاسبق د. هايل الودعان الدعجة، من الواضح أن درجة التنسيق بين فصائل المعارضة السورية كبيرة، وهو ما ساعدها على اسقاط النظام السابق، وفقا لخطة موضوعة، تؤشر لوجود مرجعيات اقليمية ودولية خلفها، تدعمها وتساند عمليات المعارضة العسكرية، بالاضافة لتخلي ابرز الداعمين للرئيس السابق بشار الاسد عنه في هذه المواجهة، التي انتهت بسقوطه، كروسيا وايران وحزب الله، وذلك على خلفية ما تخوضه هذا الاطراف من تحديات وحروب انهكتها واضعفتها.
واوضح الدعجة، ان السيناريو المتوقع بعد الاسد، يتمثل بتطبيق المرجعية الدولية واساسها القرار 2254، والذي يطالب بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وصياغة دستور جديد، يضمن اجراء انتخابات عامة تبلور نظاما سياسيا سوريا جديدا، تشارك فيه كل المكونات السورية.
وتابع: مثل هذا السيناريو سيجد دعما وتأييدا دوليين، بخاصة وانه كان بمنزلة حل كانت تعول عليه الاسرة الدولية، لإنهاء الفوضى والحروب في سورية، وهو ما عارضه الاسد بقوة، بينما وافقت المعارضة التي باتت تسيطر على زمام الامور، بصورة ستجعل من تطبيقه مسألة محسومة.
وأتم: يتوقع بان تجد المعارضة، الرضا والقبول من الشارع السوري الذي عانى من القهر والغضب وكبت الحريات خلال حقبة حكم الاسد، ويساعد في ذلك، الرسائل التي بثتها اثناء اقتحامها للمدن السورية واحدة تلو الاخرى، وصولا الى دمشق، وقد أشارت للاهداف التي خاضت ثورتها لأجلها، متوخية فيها مصالح السوريين، وحرصها على حياة المدنيين وعدم استهداف المؤسسات والمنشآت التي هي ملك لسورية، إذ لم يصاحب عمليات الاقتحام اي دمار او تخريب للمؤسسات والمرافق والمساكن، بالاضافة لحالة الهدوء التي تلتها، بمجرد الاعلان عن تحقيقها لاهدافها، وهذا يعكس مظاهر الحياة الطبيعية التي ستشهدها سورية مع انتهاء المهمة.
بدوره، قال الخبير العسكري والاستراتيجي نضال ابوزيد، ان سورية تخضع لمعادلة اللافوضى واللااستقرار على اقل تقدير في الايام الـ10 من عمر إسقاط النظام السابق، مشيرا الى انها وبرغم المؤشرات الاولية التي تدعم بتوجهها الى الاستقرار السياسي، لكن لا يمكن الحكم على الاستقرار الامني، اذا ما اخذنا بالاعتبار ان عوامل استقرارها، لم تتضح بعد في ظل متغيرات داخلية واقليمية تحدد رسم المشهد الجديد فيها.
واضاف ابوزيد الى ان سورية، تخضع لعدة سيناريوهات، والاكثر احتمالا ان يكون نجاح سورية بتجاوز المرحلة الانتقالية، بعيدا عن التدخلات الخارجية، وضبط الحالة الامنية، لكن في الوقت نفسه، يبقى هناك تحد كبير امام المرحلة الانتقالية، وهو اعادة تشكيل الجيش والاجهزة الامنية، وهذه نقطة تشكل محور مهم لرسم ملامح سورية الجديدة، تحت تساؤل هو الابرز والاعمق: هل ستتجه سورية الجديدة الى تحول في العقيدة القتالية السابقة لعقيدة قتالية جديدة، في ظل تدمير الاحتلال الصهيوني لـ85 % تقريبا من قدرات جيشها السابق.
وتابع ابوزيد: هنا؛ سيفرض على سورية الجديدة، تغيير في الهيكل التنظيمي، ليس فقط في الجيش والاجهزة الامنية، بل وفي الدولة السورية كاملة، ويتوقع ضمن هذا السيناريو، ان يجري التحول لتشكيل جيش خلال مدة تتراوح بين 5 الى 10 سنوات، بمعايير جديدة غير تقليدية، يجري التركيز فيها على قوات خفيفة، تعتمد على مواجهة التحديات الداخلية وضبط الامن ومكافحة الارهاب، بعيدا عن القوات الثقيلة والفيالق والفرق، التي كانت لدى جيش سورية السابق، ما يعني التحول الى العقيدة الغربية، او عقيدة الناتو القتالية، إن فرضت تركيا نفسها على الواقع العسكري والامني السوريين.
وأتم: يبقى السيناريو الاكثر خطورة في فشل التجرية السياسية السورية الجديدة الانشغال بالقضايا السياسية، ما يعني خلق فراغ امني، قد يجري اشغاله عن طريق فلول أفراد من النظام السابق، او من جماعات راديكالية، فتدخل في هذه الحقبة بعمليات اقتتال داخلي، تخلق فوضى، بيد ان دولا في الاقليم تحول بالا يرجح هذا السيناريو، فالفوضى السياسية والامنية لا تخدم دول جوار سورية، وقد تدفعها لان تتماهى مع النموذج العراقي، ما يعد أخطر سيناريو، لكنه يبقى الاقل احتمالا.
بدوره، قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة اليرموك د. محمد خير الجروان، كان يمكن للثورة السورية ان تنتهي أو تعلن انتصارها بسقوط نظام الأسد مع بداياتها، لكن التطورات اللاحقة حولتها لحرب أهلية، وصفت مع دخول جماعات إرهابية كـ"داعش" و"النصرة"، بأنها حرب الكل ضد الكل.
وتابع الجروان: لم يعد الثوار والنظام طرفان رئيسان في الصراع، بقدر ما أصبحوا أدوات لمشاريع دولية وإقليمية، ومجالا للتنافس والمصالح والنفوذ بين الولايات المتحدة وروسيا وتركيا وإيران والكيان المحتل، اذ يحمل كل منهم مشروعا ورؤية خاصتين به لواقع الازمة السورية ومستقبلها، وبرغم ان سقوط النظام غير من موازين القوى في سورية والمنطقة، وله تبعات دولية تتعلق بالمنافسة المفتوحة بين الولايات والمتحدة وروسيا في عدة ملفات ومناطق، كالحرب في أوكرانيا، لكن ذلك لن يغير من واقع أن مشروع الدولة السورية، يرتبط بمصالح القوى الدولية والإقليمية التي تفوق بكثير قدرة فصائل المعارضة المسلحة، على إعادة بناء سورية حاليا.
وأتم: يظل المشهد في سورية على أقل تقدير، ولأسابيع أو لأشهر مقبلة، غامضا وضبابيا ،في ظل حكومة تسيير أعمال، لا تدرك حتى الآن بأن تحديات الحكم وإعادة بناء الدولة، يختلف عن إدارة مدينة ريفية بحجم ادلب، فهم في البداية بحاجة لعقد اجتماعي جديد للسوريين في كل سورية، يضمن العدالة والمساواة، ويكفل ان تظل الحكومة ومؤسساتها، الجهة المخولة بتطبيق القانون، فوحدتها واستقرارها ووحدة شعبها، متطلب رئيس ومفتاح لنجاح مشروع إعادة بناء الدولة، فهل تستطيع هيئة تحرير الشام وحكومتها المؤقتة، في ظل الظروف الحالية تحقيق ذلك؟ من ناحية لا تعتبر الهيئة وحدة مؤسسية، إنها لفيف من فصائل عديدة، يغلب عليها التطرف برغم اعتدال قيادتها، وما تزال مناطق عديدة من سورية خارج سيطرتها، وهناك قوات النظام السابق والميليشيات الداعمة التي اختفت في وقت قصير يدعو للشك، وبأنها تحولت لخلايا وعصابات، قد تهدد الاستقرار الفترة المقبلة، بخاصة مع عدم قدرة الهيئة على ضبط سلوك عناصرها في مناطق الساحل، والتي اعتبرت حاضنة للنظام السابق، الى جانب الانقسام والفجوة الكبيرين بين قيادات سورية الجديدة حاليا والمعارضة السورية المدنية الموجودة في الخارج.
واستكمل الجروان: سيزداد تعقيد المشهد الداخلي مع تحديات وجود وانتشار وعمليات قوى دولية وإقليمية في الأراضي السورية، فما تزال القوات الاميركية متوجودة في جنوب سورية، وتعيد القوات الروسية تمركزها وانتشارها في الساحل، وتشن القوات التركية هجمات في الشمال ضد الأكراد، وتتوغل قوات الاحتلال في الجولان ومناطقه المحاذية، اذ نفذت أكبر عملية عسكرية جوية للاحتلال الصهيوني منذ سقوط النظام لتدمير قدرات سورية العسكرية، فضلا عن نشاط بقايا "داعش" في البادية على الحدود السورية العراقية، وما تزال ايران وميليشياتها حاضرة على الحدود العراقية السورية.

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