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أجواء باردة نسبيا وعدم استقرار جوي الجمعة

12/17/2024 4:31:28 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يبقى الطقس حتى الخميس، باردا نسبيًا في اغلب مناطق المملكة، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الغور الشمالي.

وتتأثر المملكة يوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا و غائما جزئيًا يتحول تدريجيا الى غائم احيانا في اغلب المناطق وتهطل بأذن الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون في شمال المملكة لفترة قصيرة غزيرة ويصحبها الرعد تمتد في ساعات المساء ولفترات محدودة الى اجزاء من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل يتوقع ان يتشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان 14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 4، وفي مرتفعات الشراة 14 - 2, وفي مناطق البادية 16 - 0, وفي مناطق السهول 16 - 5, وفي الأغوار الشمالية 24 - 5, وفي الأغوار الجنوبية 22 - 8، وفي البحر الميت 23 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجة مئوية.-(بترا)

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