أجواء باردة نسبيا وعدم استقرار جوي الجمعة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يبقى الطقس حتى
الخميس، باردا نسبيًا في اغلب مناطق المملكة، ومائلًا للدفء في الأغوار والبحر
الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة،
وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة.
وتحذر إدارة
الأرصاد الجوية في تقريرها من، خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق
المرتفعات الجبلية والبادية والسهول وأجزاء من الغور الشمالي.
وتتأثر المملكة
يوم الجمعة، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون
الطقس باردا نسبيًا و غائما جزئيًا يتحول تدريجيا الى غائم احيانا في اغلب المناطق
وتهطل بأذن الله زخات من المطر في شمال ووسط المملكة قد تكون في شمال المملكة
لفترة قصيرة غزيرة ويصحبها الرعد تمتد في ساعات المساء ولفترات محدودة الى اجزاء
من جنوب وشرق المملكة، وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط
على فترات مثيرة للغبار في مناطق البادية، ومع ساعات الليل يتوقع ان يتشكل الضباب
خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
وتتراوح درجات
الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 15 - 4 درجة مئوية، وفي غرب عمان
14 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 4، وفي مرتفعات الشراة 14 - 2, وفي مناطق
البادية 16 - 0, وفي مناطق السهول 16 - 5, وفي الأغوار الشمالية 24 - 5, وفي
الأغوار الجنوبية 22 - 8، وفي البحر الميت 23 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 10 درجة
مئوية.-(بترا)
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