حسان يفتتح محطة في الزرقاء لتزويد المصانع بالغاز الطبيعي

بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان، زيارته لمحافظة الزرقاء، الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لمقر مجلس المحافظة.



وافتتح حسان محطة التخفيض والقياس للغاز الطبيعي في منطقة الهاشمية في الزرقاء؛ لتبدأ بتزويد المصانع بالغاز الطبيعي، بما يسهم في تخفيض كُلف الإنتاج عليها وزيادة تنافسيتها.



ويعقد مجلس الوزراء، ثالث جلساته في المحافظات، وذلك في محافظة الزرقاء، بحضور المجالس المنتخبة والهيئات المدنية في المحافظة.



وكان مجلس الوزراء قد عقد جلستين في المحافظات خلال الشهرين الماضيين، كانت الأولى في الكرك والثانية في إربد.



