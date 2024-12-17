غوتيريش يرحب بإتاحة وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا

رحَّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بالتزام حكومة تصريف الأعمال السورية بحماية المدنيين بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، والموافقة على منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية.



وقال غوتيريش، الليلة الماضية، حسب بيان صدر باسمه،إنه استجابة للتطورات الأخيرة في سوريا، فقد أوفد وكيله للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، إلى دمشق للتحاور مع حكومة تصريف الأعمال بشأن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية في سوريا، موضحا أن فليتشر التقى، امس الاثنين بقائد الإدارة الجديدة، أحمد الشرع، ورئيس حكومة تصريف الأعمال السيد محمد البشير.

كما اعرب عن ترحيبه بالاتفاق على منح الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية عبر جميع المعابر الحدودية، واختصار البيروقراطية بشأن التصاريح والتأشيرات للعاملين في المجال الإنساني؛ وضمان استمرارية الخدمات الحكومية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم؛ والاضطلاع في حوار حقيقي وعملي مع المجتمع الإنساني الأوسع.

و أضاف غوتيريش انه وفي الوقت الذي يغتنم فيه الشعب السوري الفرصة لبناء مستقبل أفضل، ينبغي على المجتمع الدولي أن يحتشد خلفه.

