انفجار يقتل أرفع مسؤول نووي في الجيش الروسي

قُتل مسؤول كبير في الجيش الروسي بانفجار وقع صباح اليوم (الثلاثاء)، قرب مبنى سكني في جنوب شرقي موسكو، وفق ما أعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة التحقيقات الرئيسة في البلاد.



وأعلنت لجنة التحقيق الروسية المكلّفة بالتحقيقات الرئيسة في البلاد في بيان لها: ((انفجرت عبوة ناسفة كانت موضوعة في دراجة سكوتر متوقفة قرب مدخل مبنى سكني صباح 17 ديسمبر (كانون الأول) في شارع ريازانسكي في موسكو)).

وأضافت: ((قُتل قائد قوات الدفاع النووي والكيميائي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف ونائبه)) في الانفجار، وفقاً لما ذكرته ((وكالة الصحافة الفرنسية)).



وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن محققين في موسكو، أن تحقيقاً جنائياً فتح فيما يتصل بوفاة رجلين في شارع ريازانسكي بروسبكت، الذي يبعد نحو 7 كيلومترات من جنوب شرقي الكرملين.



وأظهرت صور نشرتها قنوات روسية على تلغرام مدخلاً محطماً لمبنى ومليئاً بالركام وجثتين وسط ثلوج مختلطة بالدماء.



وأفادت وكالة ((تاس)) بأن المحققين وخبراء الطب الشرعي كانوا يعملون في موقع الحادث مع موظفي خدمات الطوارئ الأخرى.وقوات الدفاع النووي والكيميائي والبيولوجي الروسية هي قوات خاصة تعمل في حالة التلوث الإشعاعي والكيميائي والبيولوجي.



وفي أكتوبر (تشرين الأول)، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على إيغور كيريلوف الذي يشغل منصبه منذ أبريل (نيسان) 2017، بتهمة ((نشر أسلحة كيميائية همجية في أوكرانيا)).



ويأتي مقتله مع تواصل الهجوم الروسي في أوكرانيا الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022.-(وكالات)