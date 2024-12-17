سموتريتش: إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية

قال المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن تل أبيب لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية.



وأضاف في منشور على منصة إكس: "نواصل العمل لتعزيز قبضتنا في جميع مناطق بلادنا".



وتابع: "لن نسمح للعرب بالفصل بين غوش عتصيون والقدس ولن نسمح لهم بإقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا هنا للخطر"، وفق ادعائه.



وغوش عتصيون هي كتلة استيطانية في جنوبي الضفة الغربية.



وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أعلن سموتريتش مصادرة 24 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية المحتلة وضمها باعتبارها "أراضي دولة"، بهدف توسيع عدد من المستوطنات هناك في خطوة توصف بأنها الأكبر منذ عقود، بحسب القناة 14 العبرية.



وفي 19 يوليو/ تموز الماضي، شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة.



وخلال جلسة بمدينة لاهاي الهولندية لإبداء رأي استشاري بشأن تداعيات احتلال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية، قضت المحكمة بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة تشكل "وحدة إقليمية واحدة" سيتم حمايتها واحترامها.



وأضافت أن السياسات والممارسات الإسرائيلية ترقى إلى ضم أجزاء كبيرة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها "غير مقتنعة" بأن توسيع القانون الإسرائيلي ليشمل الضفة والقدس الشرقية "له ما يسوغه".



وبموازاة حرب الإبادة في قطاع غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته، كما صعد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ليرتفع إجمالي الضحايا حتى مساء الاثنين إلى 813 قتيلا، ونحو 6 آلاف و500 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.



وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في غزة خلّفت نحو 152 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.-(الأناضول)