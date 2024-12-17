تقوى الدغيمات.. الآمال تتحقق على ملاعب أيلة للجولف



في إطار اهتمامها البالغ بتنمية المجتمع المحلي ومنح فرص مواتية للمواهب والكفاءات الشبابية ، تواصل شركة واحة أيلة للتطوير برنامجها لاستقطاب وتنمية الموارد والطاقات البشرية في قطاع الجولف.



وتعد الشابة تقوى الدغيمات وهي إحدى فتيات منطقة البلدة القديمة في العقبة، مثالاً مشرقاً لجهود أيلة في استقطاب الكفاءات وصقلها ، وتخطي الصعوبات في إدارة المسطحات الخضراء، إذ لطالما تحلّت الشابة البالغة من العمر 24 ربيعاً بكثير من العزيمة والإصرار لمساندة ودعم أسرتها بينما كانت تحلم بمواصلة تعليمها.



ومع انضمامها إلى فريق ملعب أيلة للجولف لأول مرة، لم تكن تملك أي خبرات في رياضة الجولف ومجال صيانة عشب الملاعب، لكن الفريق المحترف حرص على تعزيز ومتابعة إمكاناتها وقدراتها لتحصل على فرصة الانضمام إلى برنامج التدريب الشامل في أيلة.



أتقنت الشابة الدغيمات المهارات المطلوبة للعمل بسرعة نتيجة لعملها الجاد، وبعد أن كانت بلا خبرة في مجال صيانة ملاعب الجولف باتت اليوم تجيد التعامل ببراعة مع آلة "Green Master 7000" ذات الأهمية البالغة وأكبر الآلات المستخدمة في أسطول صيانة ملاعب أيلة للجولف.



تظهر رحلة الشابة تقوى الدغيمات أهمية توفير التدريب المناسب ومنح النساء الفرص المواتية والحصول على الإرشاد والتوجيه المهني، لتعزيز قدراتهن وتطوير مهاراتهن والمضي بثقة للنجاح حتى في قطاعات العمل غير التقليدية.



وتتخطى رحلة تقوى حدود تطورها الشخصي والمهني؛ بل تمتد لتتعلق بكسر الحواجز وفتح الأبواب أمام الشباب والفتيات في المجتمع، وتعد مثالاً يحتذى نتيجة تقدمها المطرد بدءاً من المهام الأساسية إلى المسؤوليات الأكثر تعقيدًا بتصميم وحرفية أداء، لتصبح أحد أعضاء فريق نادي أيلة للجولف وتمثّل اليوم جيلاً من من المواهب الشابة الأردنية في هذا القطاع النوعي الناشئ في العقبة.



وتؤكد رسالة فريق صيانة ملعب أيلة للجولف على أهمية التغيير الإيجابي وزرع بذور الأمل والنمو، نظراً إلى أن مهمته لا تقتصر في نطاق الحفاظ على العشب الطبيعي، بل تمتد لتشمل تنشئة جيل جديد من المحترفين في مجال بدأ بالنمو في المملكة، وتحقيق الريادة على هذا الصعيد وتوفير الفرص لابناء وبنات المجتمع المحلي.



ويؤمن فريق أيلة للجولف، بأن كل بذرة يزرعها، لديها القدرة والإمكانات على النمو لتثمر، ومن خلال تزويد الفتيات في المجتمع المحلي مثل تقوى بالمهارات والفرص التي يحتجن إليها، فإن أيلة لا تحافظ على ملعب أيلة الجولف فحسب بل تساهم في صنع مستقبل أكثر إشراقاً للعقبة.

