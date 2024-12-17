الاحتلال يشرع بهدم بركسات ومنشآت غرب سلفيت

وذكرت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، برفقة خمس جرافات عسكرية، اقتحمت منطقة المريج شمال البلدة وتوجهت إلى بركسات ومنشآت مقامة على مساحة تقارب 5 دونمات، تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم حسني عبد الجواد، وهدمت منشأة (منجرة)، وانذرت بهدم منزل زراعي وبئر مياه ومنشأة زراعية تحتوي على ما يقارب 10 آلاف طير دجاج لاحم، خلال ساعات، فيما منعت المواطنين من الوصول إلى البركسات والمنشآت لمساعدة أصحابها.

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