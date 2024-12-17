الاحتلال يشرع بهدم بركسات ومنشآت غرب سلفيت

(MENAFN
- Palestine News Network
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سلفيت / PNN - شرعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم بركسات ومنشآت زراعية وتجارية في بلدة دير بلوط غرب سلفيت.
وذكرت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، برفقة خمس جرافات عسكرية، اقتحمت منطقة المريج شمال البلدة وتوجهت إلى بركسات ومنشآت مقامة على مساحة تقارب 5 دونمات، تعود ملكيتها للمواطن ابراهيم حسني عبد الجواد، وهدمت منشأة (منجرة)، وانذرت بهدم منزل زراعي وبئر مياه ومنشأة زراعية تحتوي على ما يقارب 10 آلاف طير دجاج لاحم، خلال ساعات، فيما منعت المواطنين من الوصول إلى البركسات والمنشآت لمساعدة أصحابها.
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