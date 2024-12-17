الرئيس الإيطالي يؤكد دعم بلاده لحل الدولتين

(MENAFN
- Palestine News Network
)
روما / PNN - شدد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، على أنه لا بد من التأكيد بقوة على أن الأفق الحقيقي للمستقبل في فلسطين يكمن في حل الدولتين، بالنسبة للجمهورية الإيطالية.
وقال ماتاريلا خلال المؤتمر السابع عشر للسفراء، أمس الاثنين، إن "السعي لتحقيق الهدف المباشر المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية يعني تقديم هدف العدالة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأفق مقنع للأمل بمستقبلهم، وهو شرط لا غنى عنه أيضا للحصول على ضمانة قوية نهائية لاستقلالهم".
MENAFN17122024000205011050ID1109000743
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.