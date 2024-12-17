Tuesday, 17 December 2024 08:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس الإيطالي يؤكد دعم بلاده لحل الدولتين

12/17/2024 3:13:54 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) روما / PNN - شدد الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، على أنه لا بد من التأكيد بقوة على أن الأفق الحقيقي للمستقبل في فلسطين يكمن في حل الدولتين، بالنسبة للجمهورية الإيطالية.

وقال ماتاريلا خلال المؤتمر السابع عشر للسفراء، أمس الاثنين، إن "السعي لتحقيق الهدف المباشر المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية يعني تقديم هدف العدالة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأفق مقنع للأمل بمستقبلهم، وهو شرط لا غنى عنه أيضا للحصول على ضمانة قوية نهائية لاستقلالهم".

MENAFN17122024000205011050ID1109000743

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث