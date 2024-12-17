الرئيس الإيطالي يؤكد دعم بلاده لحل الدولتين

وقال ماتاريلا خلال المؤتمر السابع عشر للسفراء، أمس الاثنين، إن "السعي لتحقيق الهدف المباشر المتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية يعني تقديم هدف العدالة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأفق مقنع للأمل بمستقبلهم، وهو شرط لا غنى عنه أيضا للحصول على ضمانة قوية نهائية لاستقلالهم".

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