الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل المنشية جنوب بيت لحم
التاريخ
12/17/2024 3:13:53 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية على مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم.
وأفاد رئيس مجلس قروي المنشية خضر أبو دية، بأن الاحتلال نصبت بوابة حديدية على مدخل القرية، بعد إزالته للسواتر الترابية التي كانت موجودة في المكان منذ ثلاثة ايام.
وأشار إلى أن المنشية تربط الريف الجنوبي بمدينة بيت لحم ومركزها.
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