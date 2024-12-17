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الاحتلال ينصب بوابة حديدية على مدخل المنشية جنوب بيت لحم

12/17/2024 3:13:53 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بوابة حديدية على مدخل قرية المنشية جنوب بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنشية خضر أبو دية، بأن الاحتلال نصبت بوابة حديدية على مدخل القرية، بعد إزالته للسواتر الترابية التي كانت موجودة في المكان منذ ثلاثة ايام.

وأشار إلى أن المنشية تربط الريف الجنوبي بمدينة بيت لحم ومركزها.

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