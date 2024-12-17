أكبر جبل جليدي في العالم يتحرك مجددا!

MENAFN - Khaberni) خبرني - أفاد فريق من العلماء أن أكبر وأقدم جبل جليدي في العالم، المعروف باسم A23a، بدأ بالتحرك مجددًا بعد عقود من الثبات في قاع المحيط. وخلال هذا العام، بدأ الجبل الجليدي بالدوران في مكانه قبل أن ينجرف شمال جزر أوركني الجنوبية باتجاه المحيط الجنوبي.

وصرّح الدكتور أندرو مايرز، أخصائي علم المحيطات في هيئة المسح البريطاني للقطب الجنوبي: "إنه لأمر مثير رؤية A23a يعود إلى الحركة بعد فترة طويلة من الجمود. نحن نراقب مساره عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيتبع نفس المسار الذي سلكته جبال جليدية ضخمة سابقة انفصلت عن القارة القطبية الجنوبية، والأهم من ذلك هو رصد تأثير تحركه على النظام البيئي المحلي".

يُذكر أن الجبل الجليدي A23a انفصل عن الجرف الجليدي "فيلتشنر" في القارة القطبية الجنوبية عام 1986، لكنه بقي عالقًا في قاع بحر ويديل لسنوات طويلة. ويتوقع العلماء أن يستمر في الانجراف بفعل التيار القطبي الجنوبي الدائري، والذي قد يقوده باتجاه جزيرة سانت جورجيا الجنوبية. وفي هذه المنطقة، سيواجه مياهًا أكثر دفئًا، ما قد يؤدي إلى انقسامه إلى كتل أصغر وذوبانه تدريجيًا.

ويُقدّر حجم الجبل الجليدي بنحو 4 آلاف كيلومتر مربع، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مساحة مدينة نيويورك، وأكبر من لندن الكبرى بمقدار الضعف، بينما يصل سمكه إلى حوالي 400 متر. وتبلغ كتلته الإجمالية نحو تريليون طن.

وفي العام الماضي، عبرت سفينة الأبحاث البريطانية RRS Sir David Attenborough مسار الجبل الجليدي A23a، مما أتاح فرصة فريدة للعلماء لأخذ عينات من مياه البحر المحيطة بالجبل أثناء تحركه بعيدًا عن مياه القارة القطبية الجنوبية. وكانت هذه الرحلة جزءًا من أول مهمة علمية للسفينة إلى المنطقة القطبية الجنوبية.

ويُعزى تحرك الجبل الجليدي في الأشهر الأخيرة إلى تأثير الرياح والتيارات المحيطية، التي نجحت أخيرًا في تحريره من موقعه السابق، ليبدأ رحلته عبر المحيط الجنوبي.