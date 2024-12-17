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جيل بايدن تعتزل التدريس

12/17/2024 3:10:00 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أعلنت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأميركية جيل بايدن، أنها ستتوقف عن التدريس في كلية بولاية فيرجينيا.

وأعلنت جيل بايدن التي عملت في مجال التدريس لمدة 40 عاما، أنها قامت بتدريس آخر محاضرة لها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا في مدينة ألكسندريا.

وجاء الإعلان المفاجئ خلال حدث افتراضي "لشكر" المعلمين الذين انضموا من مختلف أنحاء البلاد.وقالت بايدن: "كان شرفا لي أن أكون السيدة الأولى، ولكن العمل كزميلة لكم كان عمل حياتي".

وأضافت: "يوم الخميس الماضي، قمت بتدريس آخر محاضرة لي هذا الفصل الدراسي وآخر محاضرة لي على الإطلاق في كلية مجتمع شمال فيرجينيا".

وتابعت: "سأظل أحب هذه المهنة، ولهذا السبب واصلت التدريس بدوام كامل بينما كنت أعمل كسيدة أولى".

يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه هي وزوجها الرئيس جو بايدن لمغادرة البيت الأبيض في غضون أقل من خمسة أسابيع، بعد فوز مرشح الحزب الجمهوري
دونالد ترامب بالرئاسة.

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