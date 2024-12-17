منزلك يمكن أن يكون مشروعك المربح القادم

MENAFN - Khaberni) خبرني - بغض النظر عن مدى استقرار وظيفتك الحالية أو شعورك بالأمان المالي، فإن امتلاك مصادر جانبية دائمًا ما يكون خطوة ذكية، إذ يمكن للدخل السلبي أن يعزز دخلك في عام 2025، ويوفر لك راحة إضافية عندما تكون أمورك المالية على ما يرام.





الأهم من ذلك، أن وجود مصادر دخل إضافية يمكن أن يكون طوق نجاة إذا فقدت وظيفتك فجأة لأي سبب، إنها استراتيجية تمنعك من الاعتماد على دعم الأسرة أو الأصدقاء، أو الغرق في الديون باستخدام بطاقات الائتمان خلال الأزمات.





الشركات تغير معايير التوظيف.. هل تمتلك المهارات المطلوبة؟





وقد يعتقد البعض أن كسب المال الإضافي يتطلب جهدًا إضافيًا، وهذا صحيح نظريًا، لكنه لا يعني بالضرورة أن يشغل وقت فراغك أو يؤثر على ساعات عملك الأساسية، خاصة إذا كنت تعمل في وظيفة مرهقة، بحسب ما ذكرته مجلة "فوربس" واطلعت عليه "العربية Business".





الفكرة الأساسية للدخل السلبي هي أنه يسمح لك بكسب المال غالبًا من المنزل أو عبر الإنترنت من خلال إعداد مبدئي بسيط ومجهود مستمر قليل، وهو أمر مثالي إذا كنت تميل إلى التوتر أو القلق.





وفيما يلي ثلاث أفكار للدخل السلبي تستحق التجربة في عام 2025:





1. تأجير مساحات عبر منصة "Peerspace"





ربما سمعت عن منصة Airbnb، ولكن قد تكون منصة Peerspace جديدة عليك، إذ تقدم مفهومًا مشابهًا، حيث يمكنك تأجير مساحاتك لاستخدامات متعددة مثل الأحداث، تصوير الأفلام، جلسات التصوير، الاجتماعات، الحفلات، أو حفلات الزفاف والمواليد.





كمُضيف على Peerspace، يمكنك الإعلان عن مساحتك-سواء كانت متجرك، منزلك، حظيرتك، مرآبك، أو حتى قصرًا-وتحصل على المال فور حجزها، وتحصل المنصة على نسبة من رسوم الحجز بمجرد تأكيد الحجز.





2. أن تصبح مضيفًا على Airbnb





إذا كنت تفكر في تأجير ممتلكاتك لفترات أطول من مجرد أحداث فردية، فإن منصة Airbnb هي خيار رائع، يمكن للمضيفين تأجير منازلهم بالكامل أو حتى غرفة واحدة للضيوف الباحثين عن خيارات إقامة ميسورة التكلفة.





وبعض الأشخاص يجدون متعة في أن يصبحوا مضيفين لدرجة أنهم يحولون هذا النشاط إلى عمل بدوام كامل، بينما يفضل آخرون الاستفادة من مرونته كعمل جانبي بجانب وظائفهم الأساسية.





بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أن تكون مضيفًا لتجارب Airbnb، مما يعني أنك لا تحتاج حتى إلى مساحة مادية لتأجيرها، بل يمكنك تقديم تجارب أو أنشطة للضيوف.





3. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول





واحدة من أفضل الأفكار وأكثرها رواجًا لبناء دخل سلبي هي تطوير تطبيقات الهاتف، تعلّم البرمجة هو من بين المهارات الأكثر ربحية التي يمكنك اكتسابها، حيث يمكنك من خلالها إنشاء تطبيقات تلبي احتياجات معينة في السوق.





ويمكنك تحقيق الدخل من تطبيقاتك عبر عرض الإعلانات داخل التطبيق، أو فرض اشتراك على المستخدمين، أو بيع نسخة مميزة من التطبيق.





وفي نهاية المطاف، قد تنجح في تطوير تطبيق ناجح للغاية يمكنك بيعه لشركة كبرى ترغب في الاستحواذ عليه.