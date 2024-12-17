الاحتلال يعتقل شابا ويحتجز ويحقق مع عشرات آخرين في بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، شابا من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، واحتجزت عددا من المواطنين من بلدتي حوسان ونحالين غربا.
وافادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت سليمان خالد العمور (29 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.
وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي نحالين وحوسان وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واقتادت حوالي 35 مواطنا الى ساحة جامع أبو بكر الصديق في حوسان، واحتجزتهم وسط البرد القارس، واخضعتهم لتحقيق ميداني قاس، قبل ان تطلق سراحهم.
وفي هذا السياق، تم تاجيل دوام المدارس في حوسان الى الساعة التاسعة صباحا، بحسب
مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة .
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