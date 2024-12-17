السوريون "مثل من كان بين الأموات وعاد إلى الحياة مجددًا، بأنفاس جديدة وأمل متجدد"

(MENAFN
) دمشق – "مثل من كان بين الأموات وعاد إلى الحياة مجددًا، بأنفاس جديدة وأمل متجدد"، بهذه الكلمات عبر الشاب مهند الحكيم البالغ من العمر 20 عامًا عن مشاعره عند عودته إلى دراسته في كلية الحقوق بجامعة دمشق في أول يوم رسمي من ساعات العمل بعد سقوط نظام الأسد, ووفقًا لمهند، فإن سوريا قد خرجت إلى مستقبل أكثر إشراقًا، حيث انتقلت البلاد من واحدة من أحلك الفترات في تاريخها، والتي شهدت حكم عائلة الأسد لأكثر من 50 عامًا, مع سقوط النظام، عادت المؤسسات الحكومية للعمل، وعاد الموظفون والطلاب إلى أعمالهم ودراستهم, هذا يمثل بداية فصل جديد مليء بالوعود بالعدالة والمساواة، ونهاية للفساد والتمييز.
كما أعلنت الحكومة السورية المؤقتة رسميًا استئناف العملية التعليمية في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة, وأكدت جميع المؤسسات استعدادها لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم, ومع ذلك، لم يخلُ سقوط النظام من التحديات, فقد شهد الطاقم الطبي في مستشفيات دمشق ليلة صعبة، حيث توقفت بعض المستشفيات عن العمل بسبب نقص الطاقم والموارد, في مستشفى المجتهد، انسحبت الإدارة، مما دفع الأطباء والموظفين والممرضين إلى الانسحاب أيضًا، تاركين المرضى في مصيرهم, رداً على ذلك، شكلت مجموعة "الأطباء الأحرار" وحدة تنسيق لتحديد احتياجات المرضى واستقبال الحالات العاجلة, وعلى الرغم من نقص المواد الطبية، تمكن الأطباء والموظفون من علاج الحالات الحرجة وإجراء أكثر من عشر عمليات جراحية.
والآن، ومع عودة الأطباء وتوفر الإمدادات الطبية، عاد المستشفى إلى جاهزيته المعتادة, وفي هذه الأثناء، احتفل طلاب جامعة دمشق بهذه المناسبة بإقامة صلاة جماعية احتفالًا بسقوط النظام، ثم انتقلوا إلى شوارع العاصمة وهم يرفعون أعلام الثورة السورية ويرددون شعاراتها في جو من الحماس والتفاؤل, وقال علي المصري، الطالب البالغ من العمر 19 عامًا: "انظروا إلى الفرح على وجوه الشباب، إنه فرح لا يُقدر بثمن، ونحن لا نطلب أكثر من ذلك، المستوى التعليمي جيد، ونأمل أن يضمن القادة الجدد في سوريا مستقبلنا هنا في البلد، لأن حلمنا دائمًا كان أن نعيش ونعمل في بلدنا", ومن جهته، أكد وزير التعليم العالي في الحكومة المؤقتة عبد المنعم عبد الحافظ أن الوزارة ستعمل على رفع أجور الأساتذة والموظفين في القطاع التعليمي تدريجيًا في الأشهر القادمة، وأن ملفات الطلاب الذين تم فصلهم من قبل النظام السابق ستتم مراجعتها.
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