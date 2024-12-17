جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره وقصفه الشديد على شمال قطاع غزة

(MENAFN
) لليوم الثالث والسبعين، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حصاره وقصفه الشديد على شمال قطاع غزة، حيث تشن المدفعية والطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة أسفرت عن تدمير واسع للمنازل والبنية التحتية, وأفادت وزارة الصحة في غزة بأن الاحتلال ارتكب 7 مجازر في اليومين الماضيين، مما أسفر عن استشهاد 52 شخصاً وإصابة 203 آخرين, ومنذ بداية الصراع في 7 أكتوبر 2023، بلغ إجمالي عدد الشهداء 45,028 شهيداً و106,962 مصاباً, وقد استهدفت الغارات الإسرائيلية أيضاً خيام النازحين، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص, وخصوصاً في شمال غزة، حيث تعرض مخيم جباليا وبيت لاهيا لقصف مكثف, كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية الأحياء السكنية، بما في ذلك منطقة السفتاوي غرب جباليا، بينما دمرت الغارات الجوية مباني بالقرب من مدارس أبو حسين في مخيم جباليا للاجئين.
ولا يزال مستشفى كمال عدوان في شمال غزة هدفاً دائماً للهجمات الإسرائيلية، حيث تتعرض المنشأة للقصف بالمدفعية والقنابل الانفجارية، فضلاً عن الاعتداءات على الكادر الطبي والمرضى, وأكد مدير المستشفى حسام أبو صافية أن المستشفى يتعرض لتهديدات مستمرة، حيث تستهدف الطائرات الحربية المولدات، خزانات المياه، ومحطات الأوكسجين، مما يفاقم الأزمة الصحية, وقد تسببت هذه الهجمات في نقص حاد في الكهرباء والمياه والأوكسجين، مما يعرض حياة أكثر من 50 مريضاً مصاباً للخطر، بعضهم يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة, ومنذ 5 أكتوبر، تعرضت مناطق شمال غزة للاحتلال المكثف، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 4,000 شخص، وإصابة 12,000 آخرين، واعتقال 2,000، فضلاً عن تدمير البنية التحتية الحيوية, يعاني السكان من مجاعة شديدة، ويعانون من نقص في المياه النظيفة، في وقت يستمر فيه الحصار ومنع وصول المساعدات إلى المنطقة, ولليوم الخامس والخمسين على التوالي، يمنع الاحتلال فرق الدفاع المدني من مواصلة أعمال الإنقاذ في المناطق المتضررة مثل مخيم جباليا وبيت لاهيا وبلدة بيت حانون.
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