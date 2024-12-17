الوضع الداخلي في لبنان يصبح أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لحل المأزق المستمر منذ عامين في انتخاب رئيس جديد

(MENAFN
) مع اقتراب الحرب بين حزب الله والاحتلال الإسرائيلي من نهايتها، يبدو أن الوضع الداخلي في لبنان أصبح أكثر استعدادًا من أي وقت مضى لحل المأزق المستمر منذ عامين في انتخاب رئيس جديد، وهو المأزق الذي بدأ عندما شغر ميشال عون منصب الرئاسة في أكتوبر 2022, وفي 20 نوفمبر، أي قبل أيام من إعلان التهدئة بين إسرائيل ولبنان بوساطة أمريكية لمدة 60 يومًا، قدم أمين عام حزب الله، نصر الله قاسم، خارطة طريق للتعافي بعد الحرب في خطاب مسجل, وأصدر ثلاثة رسائل رئيسية: أولاً، التزام حزب الله بسياسة المقاومة؛ ثانياً، أهمية "الجيش والشعب والمقاومة" كأعمدة أساسية؛ وثالثًا، التزام الحزب بتسهيل انتخاب رئيس ضمن الأطر الدستورية واتفاق الطائف, كما أكد قاسم استعداد حزب الله للتعاون في إعادة إعمار البلاد والعمل على استكمال المؤسسات الدستورية اللبنانية، خصوصًا الانتخابات الرئاسية.
وبعد ذلك، في 28 نوفمبر، عقد البرلمان اللبناني جلسة مفتوحة حضرها جان-إيف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون, خلال هذه الجلسة، وافق 48 نائبًا على اقتراحين رئيسيين: تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون لعام آخر، وتحديد 9 يناير كموعد لجلسة انتخاب الرئيس القادم, جاءت هذه الجلسة بعد 12 محاولة فاشلة لانتخاب خلف لعون, ورغم عدم وجود ارتباط مباشر بين الاقتراحين اللذين تم الموافقة عليهما، فإن الاجتماعات التي عقدها لودريان مع عدة كتل نيابية في بيروت أشارت إلى وجود رابط بين هذه الخطوات والسياق الإقليمي الأوسع, وأكد لودريان على أن انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة أمران حاسمان لنجاح اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل, وأبرز ضرورة استعادة الشرعية اللبنانية التي يمثلها الجيش والقوات الأمنية, وكانت هذه الدعوة الدولية للعملية الانتخابية قد سبقتها رسالة من أعضاء في الكونغرس الأمريكي من أصول لبنانية، تطالب إدارة بايدن بالضغط من أجل انتخاب رئيس، وتحميل رئيس البرلمان نبيه بري مسؤولية عرقلة العملية.
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