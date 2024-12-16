أستراليا وبريطانيا تعلنان مبادرات أمنية ودفاعية في اجتماعهما الوزاري السنوي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 16 - 12 (كونا) –- أعلن الاجتماع الوزاري السنوي بين أستراليا وبريطانيا (اوكمن) اليوم الاثنين عددا من المبادرات الأمنية والدفاعية الى جانب البحث في ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا ومنطقة الدول المطلة على المحيطين الهندي والهادئ.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان الاجتماع الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن وضم وزراء الخارجية والدفاع في كلا البلدين أعلن سلسلة من المبادرات الرئيسية منها نشر (المجموعة المضاربة لحاملة الطائرات البريطانية) في أستراليا عام 2025 ومبادرة تمديد الدعم الاسترالي لتدريب القوات الأوكرانية المسلحة ومكتب برنامج الغواصات الجديدة في مدينة (بريستول) البريطانية.
وأوضحت الوزارة ان برنامج الغواصات سيخلق سبعة آلاف وظيفة إضافية في بريطانيا علاوة على توظيف أكثر من 21 ألف شخص في قطاع سلسلة الإمداد ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار. (النهاية)
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