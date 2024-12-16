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أستراليا وبريطانيا تعلنان مبادرات أمنية ودفاعية في اجتماعهما الوزاري السنوي

12/16/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 12 (كونا) –- أعلن الاجتماع الوزاري السنوي بين أستراليا وبريطانيا (اوكمن) اليوم الاثنين عددا من المبادرات الأمنية والدفاعية الى جانب البحث في ملفات الشرق الأوسط وأوكرانيا ومنطقة الدول المطلة على المحيطين الهندي والهادئ.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان الاجتماع الذي انعقد في العاصمة البريطانية لندن وضم وزراء الخارجية والدفاع في كلا البلدين أعلن سلسلة من المبادرات الرئيسية منها نشر (المجموعة المضاربة لحاملة الطائرات البريطانية) في أستراليا عام 2025 ومبادرة تمديد الدعم الاسترالي لتدريب القوات الأوكرانية المسلحة ومكتب برنامج الغواصات الجديدة في مدينة (بريستول) البريطانية.
وأوضحت الوزارة ان برنامج الغواصات سيخلق سبعة آلاف وظيفة إضافية في بريطانيا علاوة على توظيف أكثر من 21 ألف شخص في قطاع سلسلة الإمداد ما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد والاستثمار. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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