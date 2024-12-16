وزير خارجية النمسا: ندعم وحدة سوريا وتشكيل حكومة شاملة بعيدا عن العنف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
فيينا - 16 - 12 (كونا) -- أكد وزير
الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ اليوم الاثنين أن الهدف الأساسي للجميع في سوريا هو حماية وحدة أراضيها السورية وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة شاملة بعيدا عن العنف.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن الوزير شالينبرغ خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الذي عقد في بروكسل تشديده على ضرورة تجنب الشروط المسبقة والتركيز على بناء مسار حوار في المرحلة الأولى.
وقال إن التنسيق مع الدول الشريكة في المنطقة ضروري لتحقيق الأهداف المشتركة كاشفا عن أنه أجرى سلسلة من المحادثات المكثفة خلال الأيام الماضية مع نظرائه في كل من تركيا والأردن ولبنان.
وجاءت تصريحات شالينبرغ بالتزامن مع تصريحات أدلت بها نظيرته اللاتفية بايبا براز التي أكدت "أن سقوط الأسد أضعف كلا من روسيا وإيران معتبرة أن هذا التطور تحذير لأي نظام استبدادي يتحالف مع موسكو من مواجهة المصير ذاته".
وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد دعت مباشرة عقب سقوط بشار الأسد رئيس النظام السوري الذي أطاحت به فصائل معارضة مسلحة إلى تنفيذ "عملية انتقال منظمة وسلمية" في سوريا عقب التغيير في السلطة استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بهدف الوصول إلى نظام سياسي مستقر وشامل.
وأكدت الوزارة على ضرورة منع أعمال العنف والتشريد مع الالتزام بحماية حقوق الإنسان وضمان أمن الأقليات العرقية والدينية. (النهاية)
ع م ق / ر ج
MENAFN16122024000071011013ID1109000274
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