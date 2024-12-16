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وزير خارجية النمسا: ندعم وحدة سوريا وتشكيل حكومة شاملة بعيدا عن العنف

12/16/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 16 - 12 (كونا) -- أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالينبرغ اليوم الاثنين أن الهدف الأساسي للجميع في سوريا هو حماية وحدة أراضيها السورية وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وتشكيل حكومة شاملة بعيدا عن العنف.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون النمساوي عن الوزير شالينبرغ خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الذي عقد في بروكسل تشديده على ضرورة تجنب الشروط المسبقة والتركيز على بناء مسار حوار في المرحلة الأولى.
وقال إن التنسيق مع الدول الشريكة في المنطقة ضروري لتحقيق الأهداف المشتركة كاشفا عن أنه أجرى سلسلة من المحادثات المكثفة خلال الأيام الماضية مع نظرائه في كل من تركيا والأردن ولبنان.
وجاءت تصريحات شالينبرغ بالتزامن مع تصريحات أدلت بها نظيرته اللاتفية بايبا براز التي أكدت "أن سقوط الأسد أضعف كلا من روسيا وإيران معتبرة أن هذا التطور تحذير لأي نظام استبدادي يتحالف مع موسكو من مواجهة المصير ذاته".
وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد دعت مباشرة عقب سقوط بشار الأسد رئيس النظام السوري الذي أطاحت به فصائل معارضة مسلحة إلى تنفيذ "عملية انتقال منظمة وسلمية" في سوريا عقب التغيير في السلطة استنادا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بهدف الوصول إلى نظام سياسي مستقر وشامل.
وأكدت الوزارة على ضرورة منع أعمال العنف والتشريد مع الالتزام بحماية حقوق الإنسان وضمان أمن الأقليات العرقية والدينية. (النهاية)

ع م ق / ر ج



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