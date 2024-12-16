الداخلية البريطانية تستخدم تقنية جديدة لتعقب العاملين غير الشرعيين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 16 - 12 (كونا) –- أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الاثنين استخدام تقنية جديدة لتعقب العاملين غير الشرعيين في المملكة المتحدة وذلك بعد ان نجحت في إعادة 13500 منهم الى أوطانهم وهو اعلى عدد في خمسة أعوام.
وقالت الوزارة في بيان ان هذا القرار يأتي بعد ان نجحت حكومة حزب العمال الجديدة في توظيف فرق لتعقب العاملين غير الشرعيين حيث أسفرت جهودها عن إعادة 13500 شخص لا يملكون الحق في البقاء بالمملكة المتحدة.
وذكرت أن وزيرة
الداخلية البريطانية يفييت كوبر أعلنت أمس الأحد أنها أعدت حملة مكافحة جديدة ضد العاملين غير الشرعيين في إطار القضاء على الوظائف غير الشرعية التي تستغلها عصابات تهريب البشر من اجل بيع مساحات على القوارب الصغيرة العابرة للقتال.
وأشارت الوزارة الى بيانات رسمية جديدة تظهر ارتفاع عمليات تعقب العمل غير الشرعي والاعتقالات بواقع الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة كوبر الى العاصمة الإيطالية روما يوم السبت الماضي حيث التقت نظيرها الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي لاتخاذ إجراءات ضد عصابات تهريب البشر وشبكات تمويل جريمة الهجرة المنظمة. (النهاية)
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