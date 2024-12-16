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الداخلية البريطانية تستخدم تقنية جديدة لتعقب العاملين غير الشرعيين

12/16/2024 11:29:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 16 - 12 (كونا) –- أعلنت وزارة الداخلية البريطانية اليوم الاثنين استخدام تقنية جديدة لتعقب العاملين غير الشرعيين في المملكة المتحدة وذلك بعد ان نجحت في إعادة 13500 منهم الى أوطانهم وهو اعلى عدد في خمسة أعوام.
وقالت الوزارة في بيان ان هذا القرار يأتي بعد ان نجحت حكومة حزب العمال الجديدة في توظيف فرق لتعقب العاملين غير الشرعيين حيث أسفرت جهودها عن إعادة 13500 شخص لا يملكون الحق في البقاء بالمملكة المتحدة.
وذكرت أن وزيرة الداخلية البريطانية يفييت كوبر أعلنت أمس الأحد أنها أعدت حملة مكافحة جديدة ضد العاملين غير الشرعيين في إطار القضاء على الوظائف غير الشرعية التي تستغلها عصابات تهريب البشر من اجل بيع مساحات على القوارب الصغيرة العابرة للقتال.
وأشارت الوزارة الى بيانات رسمية جديدة تظهر ارتفاع عمليات تعقب العمل غير الشرعي والاعتقالات بواقع الثلث مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويتزامن هذا الإعلان مع زيارة كوبر الى العاصمة الإيطالية روما يوم السبت الماضي حيث التقت نظيرها الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي لاتخاذ إجراءات ضد عصابات تهريب البشر وشبكات تمويل جريمة الهجرة المنظمة. (النهاية)

ن ب ش / ر ج



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