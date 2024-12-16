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مسؤولة أممية تقدم مبادرة عملية سياسية للتغلب على الجمود السياسي في ليبيا

12/16/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 16 - 12 (كونا) -- استعرضت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل) ستيفاني خوري اليوم الاثنين مبادرة أممية لعملية سياسية ليبية شاملة تهدف للتغلب على الجمود السياسي الحالي وتخطي الوضع الراهن نحو انتخابات وطنية وتجديد شرعية المؤسسات منتهية الصلاحية.
وقالت خوري في إحاطة قدمتها عبر الاتصال المرئي من العاصمة الليبية طرابلس أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الحالة في ليبيا "في ظل التدخل الأجنبي المستمر والتغيرات الإقليمية والصعوبات الاقتصادية المتنامية يتعين علينا بشكل جماعي اغتنام الفرصة لتحقيق تسوية سياسية دائمة".
وأفادت خوري بأنها تنوي تسهيل هذه العملية من خلال "نهج تدريجي ومرن" لتمكين بناء توافق تدريجي لحفظ الاستقرار على الأرض واستمرار الملكية الليبية للعملية من خلال البناء على الأطر القائمة التي حددها الليبيون والمساعدة في توحيد وتعزيز المؤسسات وشرعيتها.
ولفتت إلى أن الانتخابات البلدية الناجحة والسلمية التي جرت الشهر الماضي كانت بمثابة تذكير بأن الشعب الليبي "يتوق إلى ممارسة حقه في اختيار من يحكمه" ومع ذلك مرت ثلاث سنوات تقريبا على تأجيل الانتخابات الوطنية إلى أجل غير مسمى في عام 2021.
وذكرت المسؤولة الأممية أنه "وفيما تستمر القضايا العالقة بتعطيل التقدم السياسي فإن الوحدة الوطنية وسلامة أراضي ليبيا مهددة".
وتطرقت إلى الإطار الانتخابي الحالي باعتباره نتيجة إيجابية للجهود الليبية - الليبية منبهة إلى أنه لا يزال مثيرا للجدال بين الليبيين "ومن غير المرجح أن ينتج حدثا انتخابيا قابلا للتطبيق وسلميا".
وأعربت خوري عن عزمها على إنشاء لجنة استشارية محددة زمنيا مكلفة بمراجعة القضايا العالقة وتقديم مقترحات قابلة للتطبيق لخريطة طريق شاملة لإجراء الانتخابات.
وأضافت القائمة بأعمال رئيس بعثة (أنسميل) أن اللجنة ستتألف من خبراء وشخصيات "تعكس طيف القوى السياسية الليبية والمكونات الاجتماعية والثقافية والجغرافية".
وأوضحت أن اللجنة الاستشارية ليست مجموعة حوار لاتخاذ القرارات بل "هي لتوليد خيارات لاستخدامها في مرحلة المتابعة من قبل صانعي القرار الليبيين".
ونبهت إلى أن الوضع الراهن في ليبيا غير مستدام وقد استمر لفترة طويلة مضيفة أن الإجراءات أحادية الجانب التي تنتهجها النخب السياسية "تسببت في تآكل المؤسسات الليبية بشكل عميق وتحويلها إلى هياكل موازية ومتنافسة".
وأشارت الى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعتزم أيضا عقد حوار منظم لتعزيز الإجماع حول رؤية وطنية موحدة لمستقبل البلاد بناء على الجهود المستمرة التي يبذلها الليبيون.
وشددت المسؤولة الأممية على أن مجلس الأمن والجهات الفاعلة الإقليمية والدولية لديها فرصة ملموسة لمساعدة الليبيين على حل خلافاتهم وإعادة توحيد المؤسسات والتحرك نحو نظام حكم ديمقراطي قائم على القواعد.
وختمت بالقول "إن الشعب الليبي أظهر أنه لا يرغب في التغيير فحسب بل لديه القدرة على التوصل إلى اتفاقات من خلال التسوية وإحراز تقدم دائم" مضيفة أنه بحاجة إلى الدعم الموحد من مجلس الأمن. (النهاية)

ع س ت / ر ج



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