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الخارجية الامريكية: تواصلنا مع هيئة تحرير الشام اكثر من مرة بخصوص مصير الصحفي تايس

12/16/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 12 (كونا) -– اكدت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء انها تواصلت مع هيئة تحرير الشام المعارضة السورية اكثر من مرة خلال الاسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "لقد اجرينا اكثر من اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام خلال الاسبوع الماضي للحصول على المساعدة في العثور على الصحفي الامريكي أوستن تايس الذي اعتقل أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس عام 2012".
واضاف ميلر ان بلاده ستستمر في الانخراط مع الجهات الفاعلة على الارض في سوريا ومن ضمنها الخوذ البيضاء وهيئة تحرير الشام وغيرها من جماعات المعارضة لمعرفة مصير الصحفي الامريكي تايس.
واكد ان واشنطن تتواصل باستمرار مع الشركاء في المنطقة والعالم لبحث ومراقبة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا مشيرا الى البيان المشترك الصادر في ختام اجتماعات مدينة العقبة الاسبوع الماضي والذي اكد الدعم الكامل للشعب السوري في المرحلة الحالية لبناء مستقبل اكثر أمنا وسلاما.
وأشار الى ان بلاده "تابعت التصريحات التي أدلت بها هيئة تحرير الشام بشأن التزامها بقيام حكومة منفتحة وشاملة وشفافة في سوريا خلال المرحلة المقبلة وسنراقب افعالهم في الاسابيع القادمة".
وفيما يتعلق بالخطوات المحتملة التي يمكن ان تتخذها واشنطن مثل شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الارهاب الامريكية ورفع بعض العقوبات الأخرى المفروضة على سوريا قال ميلر "إن كل هذه الخطوات سوف نتخذها على أساس الأفعال وليس التصريحات ونراقب ما يفعلونه".
واوضح ان الولايات المتحدة تولي اهمية قصوى لحقوق الاقليات داخل سوريا واحترام النساء أثناء قيامهم بتشكيل سلطات حاكمة مؤقتة في سوريا "وضرورة ألا تستخدم سوريا كقاعدة للجماعات الإرهابية".
ولم يستبعد ميلر ان ترسل الولايات المتحدة موظفين دبلوماسيين الى دمشق في الفترة المقبلة قائلا "نحن نعمل على تقييم الوضع في سوريا وعندما يكون التوقيت مناسبا سنعلن عن ذلك". (النهاية)

ا م م / ر ج



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