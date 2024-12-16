الخارجية الامريكية: تواصلنا مع هيئة تحرير الشام اكثر من مرة بخصوص مصير الصحفي تايس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 16 – 12 (كونا) -– اكدت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الثلاثاء انها تواصلت مع هيئة تحرير الشام المعارضة السورية اكثر من مرة خلال الاسبوع الماضي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "لقد اجرينا اكثر من اتصال مباشر مع هيئة تحرير الشام خلال الاسبوع الماضي للحصول على المساعدة في العثور على الصحفي الامريكي أوستن تايس الذي اعتقل أثناء رحلة لإعداد تقارير عن سوريا في أغسطس عام 2012".
واضاف ميلر ان بلاده ستستمر في الانخراط مع الجهات الفاعلة على الارض في سوريا ومن ضمنها الخوذ البيضاء وهيئة تحرير الشام وغيرها من جماعات المعارضة لمعرفة مصير الصحفي الامريكي تايس.
واكد ان واشنطن تتواصل باستمرار مع الشركاء في المنطقة والعالم لبحث ومراقبة مبادئ المرحلة الانتقالية في سوريا مشيرا الى البيان المشترك الصادر في ختام اجتماعات مدينة العقبة الاسبوع الماضي والذي اكد الدعم الكامل للشعب السوري في المرحلة الحالية لبناء مستقبل اكثر أمنا وسلاما.
وأشار الى ان بلاده "تابعت التصريحات التي أدلت بها هيئة تحرير الشام بشأن التزامها بقيام حكومة منفتحة وشاملة وشفافة في سوريا خلال المرحلة المقبلة وسنراقب افعالهم في الاسابيع القادمة".
وفيما يتعلق بالخطوات المحتملة التي يمكن ان تتخذها واشنطن مثل شطب هيئة تحرير الشام من قائمة الارهاب الامريكية ورفع بعض العقوبات الأخرى المفروضة على سوريا قال ميلر "إن كل هذه الخطوات سوف نتخذها على أساس الأفعال وليس التصريحات ونراقب ما يفعلونه".
واوضح ان الولايات المتحدة تولي اهمية قصوى لحقوق الاقليات داخل سوريا واحترام النساء أثناء قيامهم بتشكيل سلطات حاكمة مؤقتة في سوريا "وضرورة ألا تستخدم سوريا كقاعدة للجماعات الإرهابية".
ولم يستبعد ميلر ان ترسل الولايات المتحدة موظفين دبلوماسيين الى دمشق في الفترة المقبلة قائلا "نحن نعمل على تقييم الوضع في سوريا وعندما يكون التوقيت مناسبا سنعلن عن ذلك". (النهاية)
ا م م / ر ج
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