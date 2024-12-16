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الخارجية الامريكية: توغل القوات الاسرائيلية في المنطقة العازلة بالجولان ينبغي ان يكون مؤقتا

12/16/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 12 (كونا) -– شددت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاثنين مجددا على ضرورة ان يكون توغل قوات الاحتلال الاسرائيلي داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري مؤقتا داعية جميع الاطراف الى احترام اتفاق 1974 حول فض الاشتباك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "إن سياستنا فيما يتعلق بمرتفعات الجولان لم تتغير وقد أوضحنا تماما رأينا بشأن المنطقة العازلة التي يجب أن نؤمن بضرورة الحفاظ عليها".
واضاف ميلر "ان اسرائيل قالت إن نشر القوات في تلك المنطقة العازلة مؤقت ونحن نعتقد أن هذا النشر يجب أن يكون مؤقتا وليس دائما وأن اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 يجب أن يتم الحفاظ عليه".
واشار الى البيان المشترك الذي وقعت عليه الولايات المتحدة إلى جانب شركائها في المنطقة والدول الاوروبية يوم السبت الماضي والذي دعا إلى الحفاظ على سلامة الأراضي السورية مضيفا "نحن نتمسك بهذا الموقف". (النهاية)

ا م م / ر ج



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