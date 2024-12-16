الخارجية الامريكية: توغل القوات الاسرائيلية في المنطقة العازلة بالجولان ينبغي ان يكون مؤقتا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 16 – 12 (كونا) -– شددت الولايات المتحدة الامريكية اليوم الاثنين مجددا على ضرورة ان يكون توغل قوات الاحتلال الاسرائيلي داخل المنطقة العازلة في الجولان السوري مؤقتا داعية جميع الاطراف الى احترام اتفاق 1974 حول فض الاشتباك.
وقال المتحدث باسم الخارجية الامريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي "إن سياستنا فيما يتعلق بمرتفعات الجولان لم تتغير وقد أوضحنا تماما رأينا بشأن المنطقة العازلة التي يجب أن نؤمن بضرورة الحفاظ عليها".
واضاف ميلر "ان اسرائيل قالت إن نشر القوات في تلك المنطقة العازلة مؤقت ونحن نعتقد أن هذا النشر يجب أن يكون مؤقتا وليس دائما وأن اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 يجب أن يتم الحفاظ عليه".
واشار الى البيان المشترك الذي وقعت عليه الولايات المتحدة إلى جانب شركائها في المنطقة والدول الاوروبية يوم السبت الماضي والذي دعا إلى الحفاظ على سلامة الأراضي السورية مضيفا "نحن نتمسك بهذا الموقف". (النهاية)
ا م م / ر ج
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