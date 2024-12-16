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القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 12 من عناصر تنظيم (داعش) بضربات جوية في سوريا

12/16/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن – 16 – 12 (كونا) -– اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين انها نفذت ضربات جوية دقيقة استهدفت معسكرات لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا ما أسفر عن مقتل 12 من عناصر التنظيم.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) "ان الضربات استهدفت قادة وعناصر ومعسكرات (داعش) كجزء من المهمة المستمرة لتعطيل وتدمير وهزيمة التنظيم الإرهابي ومنعه من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا".
واضاف البيان ان الضربات نفذت في مناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق وروسيا لضمان استمرار الضغط على (داعش) مشيرا الى ان القيادة تجري حاليا تقييما للأضرار الناجمة عن الضربات ولا توجد أي مؤشرات على وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.
من جهته قال قائد (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا في البيان ان القيادة المركزية الأمريكية وبالتعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة "لن يسمحوا للتنظيم الارهابي بإعادة تشكيل نفسه واستغلال الوضع الحالي في سوريا". (النهاية)

ا م م / ر ج



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