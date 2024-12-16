القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 12 من عناصر تنظيم (داعش) بضربات جوية في سوريا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن – 16 – 12 (كونا) -– اعلنت القيادة المركزية الامريكية (سنتكوم) اليوم الاثنين انها نفذت ضربات جوية دقيقة استهدفت معسكرات لما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا ما أسفر عن مقتل 12 من عناصر التنظيم.
وذكرت (سنتكوم) في بيان على صفحتها بموقع (اكس) "ان الضربات استهدفت قادة وعناصر ومعسكرات (داعش) كجزء من المهمة المستمرة لتعطيل وتدمير وهزيمة التنظيم الإرهابي ومنعه من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا".
واضاف البيان ان الضربات نفذت في مناطق كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق وروسيا لضمان استمرار الضغط على (داعش) مشيرا الى ان القيادة تجري حاليا تقييما للأضرار الناجمة عن الضربات ولا توجد أي مؤشرات على وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.
من جهته قال قائد (سنتكوم) الجنرال مايكل كوريلا في البيان ان القيادة المركزية الأمريكية وبالتعاون مع الحلفاء والشركاء في المنطقة "لن يسمحوا للتنظيم الارهابي بإعادة تشكيل نفسه واستغلال الوضع الحالي في سوريا". (النهاية)
ا م م / ر ج
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