الجزائر تدعو الليبيين إلى تكثيف التشاور من أجل تنظيم انتخابات وطنية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الجزائر - 16 - 12 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الإثنين إلى تكثيف التشاور بين الليبيين لإزالة العقبات من أجل إجراء الانتخابات الوطنية.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن ممثل
الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع أكد باسم مجموعة (ايه 3) في مجلس الأمن الدولي أن " المجموعة تجدد أهمية التركيز على حل المسائل العالقة المرتبطة بالإطار الانتخابي لإزالة العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات الوطنية".
وأوضح بن جامع أن المجموعة التي تضم كلا من الجزائر وسيراليون وموزمبيق وغيانا تشجع بقوة التدابير الجديدة الرامية إلى ضمان مشهد سياسي
مستقر لاسيما من خلال توحيد المؤسسات العامة معربا عن ارتياح المجموعة لنجاح إجراء الانتخابات في 58 بلدية في ليبيا وترحيبها بالتحضير لعملية انتخابية جديدة تشمل 59 بلدية أخرى من المزمع إجراؤها في شهر يناير المقبل.
كما أشادت المجموعة بتنصيب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حيث ستمكن هذه الخطوة من ضمان تسيير فعال للسياسة النقدية في ليبيا كما ستدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأضاف بن جامع أن "المجموعة تحث الفاعلين والمؤسسات الليبية على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض هذه الخطوات الإيجابية وإلغاء التدابير الأحادية الجانب التي تؤجج التوترات وإعطاء الأولوية للحوار والتعاون دون شروط مسبقة وبروح من التوافق".
وأكدت دول المجموعة أن "دور الأمم المتحدة يظل محوريا في تسهيل اجراء حوار وطني بقيادة ليبية بين الأطراف المعنية الرئيسية إذ يعد هذا الحوار نقطة انطلاق ضرورية لحل القضايا العالقة ولإجراء انتخابات وطنية ناجحة وتوحيد المؤسسات الليبية".
كما رحبت المجموعة "بمقترح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة احياء العملية السياسية وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية المعنية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في كنف الاستقرار". (النهاية)
م ر / ر ج
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