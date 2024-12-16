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الجزائر تدعو الليبيين إلى تكثيف التشاور من أجل تنظيم انتخابات وطنية

12/16/2024 11:29:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 16 - 12 (كونا) -- دعت الجزائر اليوم الإثنين إلى تكثيف التشاور بين الليبيين لإزالة العقبات من أجل إجراء الانتخابات الوطنية.
وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عمار بن جامع أكد باسم مجموعة (ايه 3) في مجلس الأمن الدولي أن " المجموعة تجدد أهمية التركيز على حل المسائل العالقة المرتبطة بالإطار الانتخابي لإزالة العقبات التي تحول دون إجراء الانتخابات الوطنية".
وأوضح بن جامع أن المجموعة التي تضم كلا من الجزائر وسيراليون وموزمبيق وغيانا تشجع بقوة التدابير الجديدة الرامية إلى ضمان مشهد سياسي مستقر لاسيما من خلال توحيد المؤسسات العامة معربا عن ارتياح المجموعة لنجاح إجراء الانتخابات في 58 بلدية في ليبيا وترحيبها بالتحضير لعملية انتخابية جديدة تشمل 59 بلدية أخرى من المزمع إجراؤها في شهر يناير المقبل.
كما أشادت المجموعة بتنصيب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي حيث ستمكن هذه الخطوة من ضمان تسيير فعال للسياسة النقدية في ليبيا كما ستدعم الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأضاف بن جامع أن "المجموعة تحث الفاعلين والمؤسسات الليبية على الامتناع عن أي عمل من شأنه أن يقوض هذه الخطوات الإيجابية وإلغاء التدابير الأحادية الجانب التي تؤجج التوترات وإعطاء الأولوية للحوار والتعاون دون شروط مسبقة وبروح من التوافق".
وأكدت دول المجموعة أن "دور الأمم المتحدة يظل محوريا في تسهيل اجراء حوار وطني بقيادة ليبية بين الأطراف المعنية الرئيسية إذ يعد هذا الحوار نقطة انطلاق ضرورية لحل القضايا العالقة ولإجراء انتخابات وطنية ناجحة وتوحيد المؤسسات الليبية".
كما رحبت المجموعة "بمقترح بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعادة احياء العملية السياسية وتعزيز الثقة بين الأطراف الرئيسية المعنية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في كنف الاستقرار". (النهاية)

م ر / ر ج



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