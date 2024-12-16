موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد يؤكد إحراز "بعض التقدم" على صعيد إنهاء النزاع العسكري بين أوكرانيا وروسيا والذي اعتبر أنه ما كان ينبغي له أن يحدث.

برلين - الألماني (بوندستاغ) يصوت بأغلبية على سحب الثقة من حكومة المستشار الاتحادي أولاف شولتس ما يعني تمهيد الطريق أمام إجراء مبكرة في 23 فبراير المقبل ورئيسة البرلمان بيربل باس تعلن تصويت 394 عضوا ضد منح الثقة لشولتس بينما صوت 207 أعضاء معها وتحفظ 116 عضوا.

رام الله - الشاب الفلسطيني محمد ابو كشك (18 عاما) يستشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (عسكر) شرق مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.

نيويورك - السلطات المحلية في ولاية (ويسكونسن) الأمريكية تعلن أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرون جراء حادث إطلاق نار داخل مدرسة مسيحية في مدينة (ماديسون) بالولاية. (النهاية) ر ج