موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب
يؤكد إحراز "بعض التقدم" على صعيد إنهاء النزاع العسكري بين أوكرانيا وروسيا والذي اعتبر أنه ما كان ينبغي له أن يحدث.
برلين - البرلمان الألماني (بوندستاغ) يصوت بأغلبية على سحب الثقة من حكومة المستشار الاتحادي أولاف شولتس ما يعني تمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات مبكرة في 23 فبراير المقبل ورئيسة البرلمان بيربل باس تعلن تصويت 394 عضوا ضد منح الثقة لشولتس بينما صوت 207 أعضاء معها وتحفظ 116 عضوا.
رام الله - الشاب الفلسطيني محمد ابو كشك (18 عاما) يستشهد برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم (عسكر) شرق مدينة (نابلس) بالضفة الغربية.
نيويورك - السلطات المحلية في ولاية (ويسكونسن) الأمريكية تعلن أن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم فيما أصيب آخرون جراء حادث إطلاق نار داخل مدرسة مسيحية في مدينة (ماديسون) بالولاية. (النهاية) ر ج
MENAFN16122024000071011013ID1109000267
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.