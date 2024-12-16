المنسي يحتفظ برئاسة الاتحاد الأردني لكرة اليد

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
عمان - الغد - انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة اليد أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد مساء الاثنين.
وضم مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد، عن فئة المعينين كل من، السيدة شذى الحمود والسيد روزين العواملة.
كما ضم كذلك كل من، السيدة ولاء السعيد والسيد محمود ياغي والسيد خالد أبو فخيدة والسيد محمد بديوي عن فئة اللاعبين المعتزلين.
وعن فئة أندية الدرجة الأولى، نادي عمان ويُمثله السيد اياد الصيدي ونادي الكتة ويُمثله السيد أحمد الرواشدة ونادي كفرسوم ويُمثله السيد محمد أبو غزال.
وعن فئة أندية الدرجة الثانية، نادي يرموك الشونة ويُمثله الدكتور تيسير المنسي والنادي القوقازي ويُمثله السيد سلطان مراد.
وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد اجتماعه الأول والذي تخلله توزيع المناصب، حيث اختير الدكتور تيسير المنسي رئيساً للاتحاد والسيد محمد بديوي نائب أول للرئيس والسيد محمد أبو غزال نائب ثاني للرئيس والسيد خالد أبو فخيذة أميناً للسر والسيد اياد الصعيدي أميناً للصندوق.
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