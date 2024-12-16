Tuesday, 17 December 2024 05:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المنسي يحتفظ برئاسة الاتحاد الأردني لكرة اليد

12/16/2024 11:26:50 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان - الغد - انتخبت الهيئة العامة للاتحاد الأردني لكرة اليد أعضاء مجلس إدارتها للدورة الأولمبية المقبلة، والتي تنتهي بعد انتهاء دورة الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028)، وذلك خلال الاجتماع الانتخابي الذي عقد مساء الاثنين.

وضم مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد، عن فئة المعينين كل من، السيدة شذى الحمود والسيد روزين العواملة.

كما ضم كذلك كل من، السيدة ولاء السعيد والسيد محمود ياغي والسيد خالد أبو فخيدة والسيد محمد بديوي عن فئة اللاعبين المعتزلين.

وعن فئة أندية الدرجة الأولى، نادي عمان ويُمثله السيد اياد الصيدي ونادي الكتة ويُمثله السيد أحمد الرواشدة ونادي كفرسوم ويُمثله السيد محمد أبو غزال.

وعن فئة أندية الدرجة الثانية، نادي يرموك الشونة ويُمثله الدكتور تيسير المنسي والنادي القوقازي ويُمثله السيد سلطان مراد.

وعقب إجراء العملية الانتخابية، عقد مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة اليد اجتماعه الأول والذي تخلله توزيع المناصب، حيث اختير الدكتور تيسير المنسي رئيساً للاتحاد والسيد محمد بديوي نائب أول للرئيس والسيد محمد أبو غزال نائب ثاني للرئيس والسيد خالد أبو فخيذة أميناً للسر والسيد اياد الصعيدي أميناً للصندوق.

MENAFN16122024000072011014ID1109000224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث