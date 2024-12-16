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للتقدم الدائم بالحياة.. السر في 8 عادات مسائية

12/16/2024 11:26:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دبي- من المعروف أن هناك رابطا واضحا بين الروتين الليلي والقدرة على النجاح؛ حيث تدعم نظريات علم النفس مقولة أن العادات التي يحافظ عليها المرء عند غروب الشمس يمكن أن تحدد في الواقع ما إذا كان سيمضي قدماً أم سيظل راكداً في الحياة.
ووفق موقع Global English Editing، فإن هناك 8 عادات مسائية للأشخاص الذين يتقدمون دائماً في الحياة، كما يلي:
- التخطيط لليوم التالي: إن إحدى العادات الرئيسية التي تحدد علم النفس لدى الأشخاص الذين يتقدمون دائماً إلى الأمام هي مهارتهم في التخطيط للمستقبل. ولا يكون الأفراد الناجحون ببساطة عفويين أو مندفعين. بل يفهمون قوة التخطيط. فكل مساء، يأخذون لحظة للتفكير في يومهم ووضع استراتيجية لليوم التالي.
- تقنين التواصل الاجتماعي: إن إحدى أكثر الطرق فعالية للمضي قدماً هي الرجوع خطوة إلى الوراء. بعبارة أخرى، يمكن تقليص الوقت المخصص للشاشة والتواصل الاجتماعي عبر المنصات الإلكترونية وإتاحة مساحة لإعادة الاتصال بالنفس، على سبيل المثال، قراءة كتاب أو مجرد الجلوس بهدوء للتأمل أو تدوين الأفكار في دفتر اليوميات. وتساعد العودة إلى ما قبل عصر الإنترنت في تحسين جودة النوم بشكل كبير، كما تسهم في ارتفاع الإنتاجية والتركيز بشكل عام خلال النهار.
- الأولوية للنوم الجيد: يحتاج الجميع إلى النوم، لكن الكثيرين يهملون جودة النوم. في حين أن أولئك الذين يتقدمون باستمرار في الحياة يدركون أهمية النوم الجيد أثناء الليل. وتشمل الفوائد الشعور بالانتعاش في الصباح، فضلاً عن تحسين أداء الدماغ أثناء النوم في معالجة معلومات اليوم وتكوين الذكريات واستعادة الطاقة.
- الامتنان: يعد أداة قوية، حيث إن أولئك الذين يبدو أنهم يتقدمون دائماً في الحياة قد تبنوا عادة التعبير عن الامتنان كل مساء. ففي دوامة الحياة اليومية، يكون من السهل التركيز على الأخطاء التي حدثت أو ما يمكن أن يكون أفضل. غير أن الأشخاص الذين يتقدمون باستمرار إلى الأمام يأخذون وقتاً كل ليلة للتفكير فيما حدث بشكل صحيح.
- قضاء الوقت مع الأحباء: لا شيء يضاهي الدفء والراحة اللذين يتمتع بهما المرء في قضاء الوقت مع الأحباء. إنها عادة مسائية يتبعها العديد من الأفراد الناجحين. فبعد يوم طويل من الكفاح والإنجاز، يجعلون من التواصل مع أحبائهم نقطة انطلاق.
- اليقظة الذهنية: في عالم يتحرك باستمرار، من السهل أن ينشغل الشخص بالضجيج ويفقد اللحظة الحالية. وهنا يأتي دور اليقظة الذهنية؛ حيث يمكن تخصيص بضع دقائق للجلوس بهدوء والتركيز على التنفس بعمق. ويمكن مراقبة الأفكار والخواطر من دون إصدار أحكام، وتركها ببساطة تأتي وتذهب.
- الرعاية الذاتية: إن الرعاية الذاتية هي أكثر من مجرد كلمة طنانة عصرية. فهي جزء مهم من الحفاظ على الرفاهية العامة والمضي قدماً بالحياة. ويدرك الأشخاص الذين يتقدمون باستمرار أنه لكي يقدموا أفضل ما لديهم للعالم، عليهم أن يعتنوا بأنفسهم أولاً. لذلك، فإنهم يجعلون من الانغماس في الرعاية الذاتية كل مساء.
- تبني عقلية النمو: تأتي عقلية النمو كسلاح سري في قلب المضي قدماً وإحراز النجاح. فإن أولئك الذين يتقدمون باستمرار في الحياة يعتقدون أن بإمكانهم التعلم والنمو والتحسن. وفي كل مساء، يفكرون في تجاربهم ويرون أن التحديات بمثابة فرص للتعلم.-(العربية نت)

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