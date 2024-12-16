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دراسة: ارتباط الكبد ‫الدهني باضطرابات النوم

12/16/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



الدوحة- أشارت مجلة "هيلبراكسيسنت" ‫الألمانية إلى أن هناك علاقة بين إيقاع النوم والاستيقاظ، ومخاطر ‫الإصابة بمرض الكبد الدهني.
‫وأكدت دراسة تم إجراؤها في جامعة بازل السويسرية على هذه العلاقة، فضلا ‫عن أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني غير الكحولي لديهم خطر ‫متزايد للإصابة بمرض السكري وأمراض الكلى المزمنة وأمراض القلب والأوعية ‫الدموية.
‫وأشارت الدراسة إلى أن الأشخاص المصابين بالكبد الدهني عادة ما يعانون ‫من النوم المتقطع وغير المتصل أثناء الليل، بسبب الاستيقاظ المتكرر، كما ‫أنهم ينامون خلال النهار بشكل مكثف وأطول من الأشخاص غير المصابين.
‫وأكد الخبراء أن الأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني قد ‫أبلغوا عن اضطرابات النوم الناجمة عن الإجهاد العقلي في نومهم، كما أن ‫عدم النوم الجيد، وتقطعه، وعدم الاستغراق فيه يسهم كله، من حيث المبدأ أيضا ‫في تطور المرض، والدخول في حلقة مفرغة.
‫ولم يحدد الباحثون بشكل ملموس سبب حدوث ذلك، ولكن ثبت أن مرض الكبد ‫الدهني ودورة النوم والاستيقاظ مترابطان بشكل وثيق، فعندما تضعف وظائف ‫الكبد، يمكن أن يؤثر ذلك على قدرة الجسم على الحفاظ على صحة جيدة.

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