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لوحات التشكيلي خليل.. حالة مرئية واقعية بصيغة جمالية

12/16/2024 11:26:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد الشوابكة






عمان- تتميز أعمال الفنان التشكيلي محمد خليل بأسلوب واقعي تعبيري يمزج بين الرموز الحية والوضوح بعيدا عن الغموض والجمود أو التكلف.
يتجلى هذا الأسلوب في الألوان المعتدلة التي تسود لوحاته، حيث تترك انطباعا لدى المتلقي المتأمل في التفاصيل.
تحمل لوحات خليل تعبيرات واضحة المعالم، تعكس رؤيته للطبيعة كعالم لا غنى عنه، وتجسد قدرته على رسمها بدقة وعناية.
يحرص خليل على البقاء ضمن إطار الواقعية التعبيرية، ما يمنح فنه رونقا خاصا من خلال تناغم الألوان واختيار المواضيع بعناية كبيرة. هذا النهج يبرز امتلاكه مخزونا فكريا، كما يقول خليل في حديثه لـ"الغد": "كل هذه العوامل خرجت إلى الواقع بالشكل الصحيح بفضل تشكيل الفكرة والتعمق في الأشكال والقضايا الإنسانية".
يؤكد التشكيلي خليل إصراره على تحدي الصعاب من أجل تحقيق إبداعه. فالفن والإبداع بالنسبة له لا يمكن أن يتوقفا مهما كانت التحديات أو الظروف التي تحاول إعاقته.
كعضو في الهيئة العامة لرابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، يركز خليل على البعد التواصلي في أعماله الفنية، حيث تحمل لوحاته قيماً إنسانية وجمالية تجعل المتلقي شريكاً في عملية البناء والتفكير والتساؤل. يحرص على أن يكون للفن غاية أساسية تتمثل في إعادة تشكيل عوالم بصرية وإيجاد حالة مرئية واقعية بصيغة جمالية.
ويصرح الفنان خليل أنه يدافع عن القيم الإنسانية بكل ما يمتلك من طاقات، ويراهن على دور الحس الجمالي في تعديل السلوك الثقافي وإثرائه.
الأحاسيس التي يملكها تؤجج طاقته الفنية، مما يتيح له توظيفها بمهارة في صياغة ألوان متناغمة مع الفكرة أو الموضوع الذي تسعى اللوحة التشكيلية إلى تجسيده، ليقدم بذلك عملا متكاملا يحمل قيما جمالية.
أقام الفنان خليل معرضا شخصيا بعنوان "مفتاح" في مركز الملك عبد الله في الزرقاء، وشارك في العديد من المعارض الجماعية، ويحاول مواكبة كل ما هو جيد ليوثقه، كما يعتمد على الشعور واللاشعور في محاولة الإفصاح عن مكنوناته الذاتية.
ويتبع خليل الأسلوب الواقعي التعبيري الذي يعتبره الأساس في تجربته الفنية، ويجيد أغلب المدارس والاتجاهات الفنية الحديثة المختلفة، مبيناً أنها مجرد وسيلة للتعبير.
ويلمس تجاوبا من المتلقي مع اختياره الأسلوب (الواقعي التعبيري)، حيث إن جميع الفئات الاجتماعية يمكنها أن تفهم لوحاته وتتعامل معها وتعرف دلالاتها وأبعادها، عكس التجريد الذي هو حاجز لا يستطيع المتلقي أن يتخطاه لقراءة اللوحة وفك رموزها وإجلاء ما فيها من غموض، وفق قوله.
ويرى أن الفن هو أسمى معاني التعبير والرقي الإنساني، وهو أسلم وسيلة لمعالجة تناقضات الحياة، والفنان يقدم هذه الرسالة.
يجد خليل شغفا بكل لحظة يعيشها مع عمله لإنجاز أعمال فنية يضع بصمته فيها لتكون ظاهرة على الساحة التشكيلية الأردنية، ويمتلك اللغة الفنية القادرة على التعبير عما يريد، عبر المراحل المختلفة التي مرت بها تجربته، من تنوع قدراته الفنية والتعبيرية، وغنى ما قدمه عبر سيرته الفنية، حتى استقرت تجربته على أسلوب خاص يمكن وصفه بأنه واقعية معبرة.
يذكر أن الفنان محمد خليل عمل معلم تربية فنية في إحدى المدارس الخاصة، وحصل على جوائز عدة في مجال الرسم، كانت أولاها الجائزة الأولى في الرسم على مستوى مدارس محافظة الزرقاء، وهو مخرج هاوٍ وصاحب برنامج "لمسات الفن" الذي يعرض على قناته في "يوتيوب"، استضاف كثيرا من الفنانين الأردنيين والعرب، بالإضافة إلى أنه عضو رابطة الفنانين وجمعية الفن التشكيلي ومرسم الجوال في الزرقاء.

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