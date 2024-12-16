ماهية العقد النفسية وأنواعها

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
د.إبراهيم بني حمدان*
عمان- تُعرف العقد النفسية على أنها فكرة أو مجموعة من الأفكار التي قد نُسيت تفاصيلها وأصبحت في طي الماضي، لكنها تحمل شحنة عاطفية مستمرة تؤثر على صاحبها كأنها حاضرة، هذه الأفكار المكبوتة تؤدي لنزاع وصراع في نفسه، مما يسبب حدوث سلوكيات سلبية خاطئة وغير مقبولة.
وقد تكون الفكرة السلبية (العقدة النفسية) جراء تراكم خبرات معينة لدى الفرد أو تكون من الأفكار التي توارثها الإنسان عن طريق الآباء والأجداد من جيل إلى آخر من (الوعي الجمعي) مع طريقة التربية
الخاطئة في الكبت والإجبار على النسيان، مما أدى إلى حدوث مشاكل وخلل نفسي وعاطفي أثر على حياة الشخص وسلوكياته.
أعراض الإصابة والمعاناة
من العقد النفسية
هناك مجموعة من الأعراض الشائعة بين الأشخاص الذين يعانون من عقدة أو مجموعة من العقد، لكن يجب الإشارة إلى أن هذه الأعراض قد يعاني منها الكثير من الناس، إلا أن ما يميز أصحاب العقد أنها شديدة وكثيرة التكرار، ومن هذه الأعراض:
- الشعور بالدونية.
- ضعف الأداء سواء الأكاديمي أو الاجتماعي أو العملي.
- انعدام الإقبال على الحياة والشغف.
- الحزن المستمر مع تمني الموت.
- اضطرابات في الشخصية.
- السلوكيات الغريبة وأحياناً المخيفة.
أسباب العقد النفسية
ومن الأسباب الشائعة التي تحدث للفرد وتؤدي إلى حدوث بعض العقد، من بينها الصدمات النفسية عن طريق التجربة، وهي ما يتعرض له الشخص في عمر مبكر في الطفولة، ما يشكل مشكلة كبيرة لديه حول فكرة معينة أو مجموعة من الأفكار عن موضوع معين، ولا يتم حل هذه المشكلة مع مرور الوقت ومع إبقاء الحالة العاطفية في هذه الفكرة، مما يسبب لدى الفرد (العقدة النفسية).
أنواع العقد النفسية
هناك مجموعة من العقد النفسية، نذكر بعضاً منها: عقدة أوديب (للذكور)، عقدة الكترا (للأناث)، عقدة سندريلا، عقدة قابيل، عقدة أنيما (للذكور)، عقدة التفوق، عقدة النقص، عقدة انيموس (للإناث)، عقدة الأب، عقدة الأم.
*اختصاصي تربية خاصة
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