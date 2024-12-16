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ماهية العقد النفسية وأنواعها

12/16/2024 11:26:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



د.إبراهيم بني حمدان*

عمان- تُعرف العقد النفسية على أنها فكرة أو مجموعة من الأفكار التي قد نُسيت تفاصيلها وأصبحت في طي الماضي، لكنها تحمل شحنة عاطفية مستمرة تؤثر على صاحبها كأنها حاضرة، هذه الأفكار المكبوتة تؤدي لنزاع وصراع في نفسه، مما يسبب حدوث سلوكيات سلبية خاطئة وغير مقبولة.
وقد تكون الفكرة السلبية (العقدة النفسية) جراء تراكم خبرات معينة لدى الفرد أو تكون من الأفكار التي توارثها الإنسان عن طريق الآباء والأجداد من جيل إلى آخر من (الوعي الجمعي) مع طريقة التربية الخاطئة في الكبت والإجبار على النسيان، مما أدى إلى حدوث مشاكل وخلل نفسي وعاطفي أثر على حياة الشخص وسلوكياته.
أعراض الإصابة والمعاناة
من العقد النفسية
هناك مجموعة من الأعراض الشائعة بين الأشخاص الذين يعانون من عقدة أو مجموعة من العقد، لكن يجب الإشارة إلى أن هذه الأعراض قد يعاني منها الكثير من الناس، إلا أن ما يميز أصحاب العقد أنها شديدة وكثيرة التكرار، ومن هذه الأعراض:
- الشعور بالدونية.
- ضعف الأداء سواء الأكاديمي أو الاجتماعي أو العملي.
- انعدام الإقبال على الحياة والشغف.
- الحزن المستمر مع تمني الموت.
- اضطرابات في الشخصية.
- السلوكيات الغريبة وأحياناً المخيفة.
أسباب العقد النفسية
ومن الأسباب الشائعة التي تحدث للفرد وتؤدي إلى حدوث بعض العقد، من بينها الصدمات النفسية عن طريق التجربة، وهي ما يتعرض له الشخص في عمر مبكر في الطفولة، ما يشكل مشكلة كبيرة لديه حول فكرة معينة أو مجموعة من الأفكار عن موضوع معين، ولا يتم حل هذه المشكلة مع مرور الوقت ومع إبقاء الحالة العاطفية في هذه الفكرة، مما يسبب لدى الفرد (العقدة النفسية).
أنواع العقد النفسية
هناك مجموعة من العقد النفسية، نذكر بعضاً منها: عقدة أوديب (للذكور)، عقدة الكترا (للأناث)، عقدة سندريلا، عقدة قابيل، عقدة أنيما (للذكور)، عقدة التفوق، عقدة النقص، عقدة انيموس (للإناث)، عقدة الأب، عقدة الأم.

*اختصاصي تربية خاصة

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